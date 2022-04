Jueves 21 de Abril, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El municipio turístico de Salento se quedó sin hospital ante el cierre temporal de los servicios de salud

Cada vez es más crítica la situación del hospital San Vicente de Paúl del municipio padre del departamento en el que la falta de gerencia y las condiciones de infraestructura originaron el cierre de consulta externa y urgencias.

La secretaria de salud, Yenny Trujillo, dio a conocer que tras una inspección con relación a su personal y disponibilidad de insumos encontraron falencias que determinaron el cierre temporal del centro asistencial.

En las últimas horas se realizó una protesta en las principales vías del municipio por la crisis del hospital y tras el hecho hubo reunión entre la alcaldía y líderes ciudadanos.

Gloria Ospina, afirmó que no hubo solución especifica por parte de la alcaldía ante la gravedad de la situación y preocupa porque no hay un plan de acción no hay suficiente personal para atender ni las urgencias como debe ser y por eso el lema de la marcha “Turismo sin salud es mejor un ataúd”

Por su parte el concejal del municipio, Jaime Arias, fue claro que la situación se salió de control por lo que no hay voluntad administrativa para intervenir estableciendo las soluciones efectivas.

Evidenció que desde hace más de cinco meses están acumulando residuos hospitalarios generando un riesgo en salubridad pública. Advirtió que las autoridades del departamento no apoyan lo que origina el cierre total.

El diputado Luis Carlos Serna, mencionó que es muy grave tomar la administración departamental en cerrar el centro asistencial porque afecta directamente a los usuarios y visitantes.

Relató que es inconcebible que un municipio icono turístico no cuente con un hospital en idóneas condiciones por lo que advirtió que no es nada seguro.

La alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz, indicó que fue toda una sorpresa la visita de la Gobernación del Quindío y la determinación del cierre de urgencias dejando habilitado solo el servicio de ambulancia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por la presunta comisión de delitos que atentan contra los mecanismos de participación democrática, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al concejal de Calarcá, Quindío, Gustavo Adolfo Herrera Zapata del partido Alianza Social Independiente

Cabe recordar que el domingo 13 de marzo, día de las elecciones a Senado y Cámara, la Policía del Quindío adelantaba labores de patrullaje encontraron en una vía pública del corregimiento de Barcelona del municipio de Calarcá a Herrera Zapata con listados y dinero con el que presuntamente pagaría a ciudadanos que sufragarían según sus indicaciones.

El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron y determinar si constituyen faltas disciplinarias.

Mientras en el Quindío hay una reducción de 12 casos de homicidios con respecto al año anterior, Armenia sigue perdiendo el año en esa materia con tres asesinatos más, los últimos dos ocurridos en el barrio santa maria

El comandante de la Policía, coronel Jorge Mauro Córdoba lamentó y rechazo que las mujeres están como víctimas de hechos violentos pero manifestó que en todos los casos buscan que no queden en la impunidad

Precisamente un juez de control de garantías acogió los argumentos de la fiscalía y envió a la cárcel a Jorge Elisio Pérez, de 75 años imputado del delito de feminicio como presunto autor del asesinato de Angheda Lissethe Contreras Guaca, de 27 años de edad en el municipio de Calarcá.

La secretaria del interior, Magda Inés Montoya también rechazo los hechos violentos en contra de las mujeres y espera que los casos rápidamente se esclarezcan

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío, la Octava Brigada del Ejército capturó a siete personas por minería ilegal donde estaban afectando el medioambiente

El comandante de la unidad militar, coronel Pedro Iván Gonzales explicó que los operativos se cumplieron en el municipio de Calarcá donde incautaron maquinaria que estaba afectando ríos y quebradas.

Ante un juez de control de garantías de Armenia fue imputado Jhon Fernando Osorio Sabogal, presuntamente, responsable del delito de hurto calificado y agravado. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 4 de abril en el barrio Berlín de la capital quindiana donde, al parecer, el procesado y otra persona, habrían abordado taxi

Según consta en el proceso, los dos hombres habrían intimidado con arma blanca al conductor a quien despojaron del dinero en efectivo, así como de varios objetos de valor y elementos del vehículo. Por solicitud de un fiscal de la Seccional Quindío, Osorio Sabogal fue privado de la libertad en centro carcelario.

Falta de inteligencia emocional genera que la resolución de conflictos sociales sea mediante las riñas en Quindío

Así lo dijo el gerente del Hospital Mental de Filandia, Jhon Carlos Buitrago, quien evidenció que hay una desesperanza en general que no permite el desarrollo de los conflictos de manera asertiva. Destacó que muchos de los jóvenes tienen dificultades para lidiar con el diálogo y la emoción provocando a la agresividad por la falta de argumento. Fue enfático en afirmar que es clave fortalecer la educación emocional para que las respuestas sean las adecuadas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Seis municipios del Quindío están en alerta roja por las lluvias y el riesgo de derrumbes y creciente de ríos, en esa región no ha parado de llover

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instalará hoy jueves 21 de abril en Armenia el seminario regional para socializar los aspectos más importantes de la Ley 2094 de 2021, mediante la cual se reforma el Código General Disciplinario del país.

En el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, a partir de las 8:30 de la mañana, se reunirán más de 300 participantes, entre personeros, servidores de la Procuraduría, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de las oficinas de control interno disciplinario de las entidades territoriales de Quindío, Caldas y Risaralda

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

150 estudiantes del colegio El Caimo en zona rural de Armenia son afectados por la falta de transporte escolar

En el sector del CAM de la ciudad padres de familia y estudiantes de la institución educativa El Caimo sede Esperanza realizaron un plantón con el fin de exigir la intervención de autoridades ante la falta de transporte escolar.

La representante estudiantil, Daniela Salazar, sostuvo que son pocos los ingresos y muchos los gastos por los pasajes en el servicio publico a lo que estudiantes desisten de ir al plantel.

La madre de familia Sandra Liliana Arango, expuso la situación en el que su hijo debe arriesgarse en muchas ocasiones a movilizarse en bicicleta en una vía que esta en muy malas condiciones y que es transitada por vehículos de carga. Además afirmó que de donde viven es muy lejos al colegio por lo que son mas los recursos.

El secretario de educación encargado de la ciudad, Antonio Vélez, afirmó que se han presentado dificultades en el proceso de contratación, pero agilizan las gestiones para que a partir del 9 de mayo sea subsanada la situación. Fue claro que la zona urbana no tiene problema porque en cada comuna hay por lo menos un colegio.

Preocupación en Armenia por la calidad de los alimentos en el marco del PAE

En el Concejo de la ciudad se realizó un debate enfocado al programa de alimentación escolar, el proponente Juan Camilo Tabares, señaló que la mayor preocupación es por la calidad que es la queja recurrente de los ciudadanos.

Agregó que otra situación tiene que ver con lo que considera la disminución de los cupos en el programa aunque reconoció que los recursos han sido reducidos por parte del Gobierno Nacional.

El secretario de educación encargado de la ciudad, Antonio Vélez, sostuvo que desearía garantizarles a los 35 mil estudiantes el programa de alimentación escolar, sin embargo, no es factible por los recursos del Gobierno Nacional. Es de anotar que más de 26 mil cupos están garantizados en la ciudad

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia falta mayor cumplimiento en la ley de compra local por parte de las instituciones públicas

Fue una de las conclusiones del debate en el Concejo Municipal para conocer la ley que busca fortalecer la economía de los pequeños agricultores.

El concejal Juan Camilo Tabares, manifestó que continúa la dificultad por lo que las entidades compran a intermediarios, comercializadoras omitiendo dicha ley de compra pública en el que deben comprar directamente al campesino y microempresario. Informó que son mas de 69 mil personas en el Quindío que consumen alimento diariamente como en hospitales, Inpec, Ejército entre otros.

Por su parte la directora del instituto colombiano de Bienestar Familiar en el departamento, Adriana Echeverry, resaltó que trabajan en cumplir con los porcentajes establecidos como del 30%, sin embargo, hasta el año anterior estaban en un 20%.

Agregó que algunos de los operadores no cumplen con la normativa por eso en mesa de trabajo establecerán los puntos de encuentro y también en capacitar a los campesinos con el fin de generar los requisitos establecidos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades educativas en Armenia realizarán intervención en colegios afectados por el invierno

El secretario de educación encargado, Antonio Vélez, manifestó que avanzan en el proceso de infraestructura como son las obras del fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa que esperan finalicen este año.

También dijo que las adecuaciones y mantenimientos en cuanto a la ola invernal buscan disminuir las afectaciones por la humedad. Resaltó que están enfocados en estas intervenciones tras las adecuaciones realizadas por la pandemia en cuanto a cumplir a cabalidad con los protocolos de bioseguridad.

Autoridades de tránsito en Armenia llaman la atención de conductores para manejar con precaución por derrumbes en medio de las lluvias

Ante las emergencias que derivan la temporada de lluvias, el secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño, sostuvo que es indudable el riesgo de accidentes ya que en el marco de la Semana Santa aumentó en un 50%.

En deportes, se inicia hoy la liga de baloncesto profesional con la presencia de siete equipos y se desarrollará entre el 21 de abril y el 9 de junio, y contará con la participación de Cafeteros de Armenia, que enfrentará hoy a las 6 de la tarde en el coliseo de la universidad de Medellín a Tigrillos de la capital antioqueña.