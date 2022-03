Protestan exigiendo libertad de dos acusados por hurto en Cartagena

El pasado 24 de marzo la Policía Metropolitana de Cartagena informó la desarticulación de la banda 'Los Blindados' con la captura de nueve presuntos integrantes, quienes serían los supuestos responsables de múltiples hurtos a establecimientos comerciales y carros de valores. Entre los detenidos están dos hombres identificados, según la institución policial, como 'Asdrúbal' o 'El Viejo' y 'Eduardo' o 'Chiquillo'.

El caso se remonta al hurto a un carro de valores por valor de 350 millones de pesos, cuando se disponía a surtir los cajeros automáticos de una entidad bancaria en el mercado de Bazurto. El hecho ocurrió el pasado 11 de diciembre de 2021.

Los familiares de estos dos hombres realizaron un plantón en las afueras de la empresa Brinks de Colombia en el sector de El Bosque en Cartagena, para exigirle a la compañía celeridad en las pruebas presentadas en el caso pues aseguran que ambos son inocentes de los cargos imputados.

"Los están acusando de algo que ellos no hicieron, los están tratando como unos delincuentes aparecen en una foto de una banda de colaboradores. Mi esposo es una persona intachable con una excelente hoja de vida en la compañía. Queremos que la empresa responda por lo que está sucediendo porque los tienen presos, nunca nos han hecho una llamada para ver cómo estamos y qué está pasando, él está muy enfermo es diabético y tiene problemas de columna", aseguró Ledys Barbosa, esposa de Asdrúbal.

Uno de los compañeros que también fue capturado por este caso testificó que Asdrúbal, no tiene nada que ver con la planeación del millonario hurto al carro de valores.

"Uno de los compañeros ha hecho varias declaraciones juramentadas él dice que venía planeando eso hace cuatro meses y que nadie sabía nada e incluso los puso en peligro. Pese a que en todas las audiencias se dice lo mismo, la empresa está buscando cómo incriminar a Asdrúbal. Mi esposo jamás estuvo involucrado en algo irregular", aseveró Barbosa.

"Mi esposo es inocente de los cargos que lo están acusando. Lleva cuatro años entregándole su vida a esta compañía, nunca tuvo ninguna clase de problemas", dijo Sandra Acosta, esposa de 'Eduardo' o 'Chiquillo'.

Los manifestantes denunciaron que las armas de dotación y los vehículos de la empresa Brinks de Colombia no se encuentran en buenas condiciones. "La Fiscalía se está agarrando de que todo está en buen estado, es decir que la declaración de mi papá es falsa. Muestra de eso es que el carro de valores está ahí guardado y no es por la investigación es porque no sirve", explicó Brayan Herazo, hijo de Asdrúbal.