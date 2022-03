Excusas de operadores del PAE son un saboteo a mi gobierno: Dau

El alcalde de Cartagena William Dau confirmó a través de los micrófonos de Caracol Radio que la contratación del Plan de Alimentación Escolar (PAE), seguirá con la Bolsa Mercantil este año, teniendo en cuenta que ya se acerca la fecha de vencimiento del actual contrato.

El mandatario manifestó que pedirá a la Bolsa Mercantil, que en la próxima adjudicación no se presenten los mismos contratistas, que han incumplido con la entrega de las raciones alimenticias.

"En este momento no hay más opción sino Bolsa Mercantil, pero ya estamos buscando para sancionar que no se vuelvan a presentar estos contratistas. Igualmente a la Bolsa Mercantil le estamos diciendo que no queremos que nos represente el señor Miguel Quijano, que es el que siempre termina representando al Distrito en las negociaciones", aseveró el alcalde.

Dau calificó como "saboteo" las excusas de los operadores frente a los retrasos y mal estado de los alimentos, ya que en los municipios de Bolívar sí están cumpliendo. De igual forma, expresó que hay manos oscuras de políticos tradicionales detrás de estas actuaciones.

"Hay algo que me llama poderosamente la atención. Tanto el Distrito como el departamento tienen el mismo contratista, y al departamento desde el año pasado le venían cumpliendo divinamente y le siguen cumpliendo, pero el Distrito no. Al Distrito le dicen que están quebrados y toda clase de obstáculos, yo lo tomo como un saboteo a mi administración. Yo creo que hay manos oscuras de políticos malandrines jugando con la alimentación de los niños con tal de sabotear a esta administración", denunció el mandatario local.

Finalmente, el alcalde confirmó que el próximo año la contratación del PAE se hará mediante licitación pública, estableciendo unos precios macro de referencia para evitar sobrecostos en los productos.

"La idea es que para el próximo año escolar se va a hacer con licitación pública. Cartagena está trabajando en establecer unos precios macro de referencia del PAE, de tal modo que no vuelvan a cobrar pechugas a 60 mil pesos y los panes a 5 mil cuando cuestan 500 pesos", puntualizó.