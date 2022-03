En Dosquebradas piden rectificación en facturación del impuesto predial

Indignante fue la reacción de varios ciudadanos del municipio industrial al momento de reclamar el recibo del impuesto predial, denuncian que además de la demora en la entrega de las facturas el valor a pagar se les triplicó y hasta cuadruplicó.

Miguel Ángel Rave, concejal de Dosquebradas, informó que estos aumentos desmesurados se produjeron debido a la actualización catastral realizada en todo el área metropolitana, indicó que algunos de estos aumentos están entre el 400 y el 800 %, situación que alerta a la ciudadanía y por la cual desde el Concejo se pidió un nuevo estudio que permita un cobro justo.

"La ciudadanía esta indignada y tiene toda la razón, el disgusto con el área Metropolitana que fue quién hizo este estudio y que llevó a un caos total a la ciudad. La actualización catastral no tiene ninguna validez desde ningún punto de vista por el aumento de un 400, 600 y 800 %, esta debió haberse hecho de acuerdo al IPS. Le exigimos al área Metropolitana que vuelvan hacer un estudio bien hecho", indicó el funcionario.

A su vez el concejal indicó que según la normatividad, esta actualización no afectaría a los estratos 1 y 2, pero según los cobros entregados, son precisamente estos estratos los que registran los mayores incrementos al igual que el estrato 3.

"La ley 1995 del 20 de agosto del 2019, mencionó que había que se debe hacer la actualización acorde a la ley, esta decía que el estrato 1 y 2 no se iba a tocar y es el más afectado de todos, al igual que el 3. Por ejemplo, una casa que tenía un avaluó de 75 millones, que fue construida hace 40 años, que no se le ha hecho absolutamente nada, ni segundo piso, ni varios pisos, subió en el avaluó de 75 a 400 millones, igual el predial, de 328 mil el año pasado paso a pagar millón novecientos mil, y con esto no estamos de acuerdo, a la gente hay que cobrarle lo justo", ratificó Rave.

En diálogo con Caracol Radio, el funcionario indicó que no se realizó el debido proceso para ejecutar esta actualización, pues en primer lugar no se socializó el proceso con la comunidad para que este conociera los criterios del alza, y en segundo lugar, en vez de realizar visitas para actualizar las características de las viviendas, se utilizó tecnología satelital ayudada con drones para hacer esta caracterización, pero al parecer como menciona el concejal, esto lo que hizo fue generalizar los parámetros, sin tomar en cuenta diferencias como la estratificación y estructura de las viviendas.

"La misma ley dice que cuando se hace una actualización catastral, se debe entrar a la casa de cada persona y medirla porque esto se cobra es de acuerdo al metro cuadrado, no se hizo, ellos dijeron que como la tecnología esta tan avanzada se hizo a nivel satelital con equipos de alta tecnología, pero lo que hizo fue que quedó mal hecho porque unificaron todo, parece que no tuvieron en cuenta los sectores. Hay que pagarles apara que hagan un nuevo estudio, pero uno bien hecho", informó Rave.

Por último el concejal indicó que en días pasados se sostuvo una reunión con Nicolás Betancourth, director del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO), quien quedó comprometido a revisar los casos y corregir todos los inconvenientes que se puedan presentar en las facturaciones.

"En el concejo estuvimos reunidos el día lunes y martes donde quedo comprometido el doctor Nicolás Betancourt , director del Área Metropolitana en conjunto con los de Catastro Multipropósito, que hicieron el estudio, y él se comprometió hacer las correcciones de todas las personas que les hayan subido más del 200 y 400 %, que esto no tenga ninguna validez", concluyó Miguel Ángel.

En Dosquebradas ya se dieron las fechas límites de pago con descuento, estas van hasta el 13 mayo con el 20 % de descuento, hasta el 3 junio con el 15 % y hasta el 1 de julio con el 10 % de descuento.

Desde el AMCO se informó que durante esta semana se descentralizarán los servicios y se visitarán varias zonas del municipio para recibir de primera mano las denuncias e inquietudes de la ciudadanía y así poder brindarles soluciones oportunas.

Lea también: A partir del 4 de abril regirá el nuevo pico y placa en Pereira.