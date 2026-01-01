Asesinaron a joven de 22 años mientras estaba en la terraza de su casa en Chiquinquirá

La violencia en Cartagena no dio tregua ni en el último día del año. Juan Miguel Batista Ramírez, un joven de 22 años conocido cariñosamente como ‘el Ojitos Lindo’, se convirtió en la última víctima de sicariato del 2025 tras ser atacado a tiros en el barrio Chiquinquirá.

El crimen ocurrió a las 12:40 de la madrugada del miércoles 31 de diciembre. Según testigos, el joven se encontraba en la terraza de su vivienda cuando un sujeto armado se acercó y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones. Aunque fue auxiliado por vecinos y trasladado de urgencia a un centro asistencial, la gravedad de las heridas le provocó la muerte minutos después.

La Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que con este caso la ciudad cerró el año con una cifra preocupante de 359 asesinatos. Asimismo, las autoridades informaron que la víctima presentaba una anotación judicial por falsedad personal, detalle que está siendo verificado para establecer si tiene relación con el ataque.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación para identificar al responsable de este hecho que cerró el violento balance del año en la ciudad.