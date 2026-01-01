Tres quemados con pólvora en Cartagena durante el fin de año: un menor de 14 años entre las víctimas

Pese a los constantes llamados a la prevención, las celebraciones de fin de año en Cartagena dejaron un saldo de tres personas lesionadas por el uso de pólvora.

Según el último reporte del Sistema de Vigilancia de Salud Pública (Sivigila), la cifra incluye a dos adultos y un menor de tan solo 14 años, quienes resultaron afectados por elementos pirotécnicos durante los festejos.

Ante esta situación, el director del Dadis, Rafael Navarro España, aseguró que el Distrito mantiene activa toda su red hospitalaria.

El funcionario enfatizó que se cuenta con el talento humano y los insumos necesarios para brindar una atención oportuna y humanizada a los afectados.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de estos elementos, especialmente en menores de edad, para prevenir que las festividades de inicio de año se sigan viendo empañadas por accidentes evitables.