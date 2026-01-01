¿Qué pasó con las denuncias del Distrito contra lideres Emberá por violencia?: Alcaldía responde

Bogotá D.C

En diálogo con Caracol Radio estuvo el secretario de Integración Social, Roberto Angulo , para hablar sobre qué ha pasado con las múltiples denuncias que ha instaurado la Alcaldía de Bogotá contra los líderes y voceros Emberá por violencia e instrumentalización de menores de edad.

Al menos 23 denuncias

Durante la administración de Carlos Fernando Galán , las denuncias comenzaron a ser sistemáticas contra varios voceros indígenas Emberá por violar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde junio de 2024 se han interpuesto al menos 23 denuncias de este tipo, 13 denuncias ante la Fiscalía y 10 ante la Comisaría de Familia por casos de violencia intrafamiliar.

“En esas 13 denuncias tenemos varias tipologías y no ha pasado nada. Ninguna de estas denuncias ha prosperado. Las de comisaría sí han terminado en medidas de protección, 45 medidas de protección ”, aseguró Angulo.

Las denuncias en Fiscalía han sido por diferente tipo. Por ejemplo, por constreñimiento, porque al parecer los líderes indígenas no dejaban que los menores, en contextos de riesgos, fueran a los jardines infantiles del distrito y también por instrumentalización de estos en actividades de mendicidad , entre otros.

“Tenemos una muy importante que a mi me asombra, contra el señor Saúl Arias , que golpeó a un niño delante de los equipos de nosotros. Es decir, con testigos directos de Integración Social. Lo derribó de un puñetazo y nosotros hicimos la denuncia y adjuntamos los testimonios del equipo y no ha pasado nada. Nos toca todavía, como Distrito, sentarnos a negociar con Saúl Arias para llevarle servicios a los niños ”, manifestó el secretario.

Upi La Rioja en riesgo de colapso

La Unidad de Protección Integral La Rioja es un inmueble que está en riesgo estructural y sanitario de acuerdo con el IDIPRON (Instituto para la Protección de Menores y Adolescentes). A esto se le suma que ya la Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá el traslado urgente de esta comunidad.

“La Rioja se está llenando otra vez, en general hay un control por parte de los voceros. Nosotros como Distrito tenemos un filtro, pero ese filtro busca de alguna forma regular la entrada al sitio, pero no tenemos la capacidad para hacer medidas policivas, sobre todo si se trata de una población que está con niños”, indicó.

Fiscalía no avanza en las denuncias

Sin embargo, desde la Fiscalía no han dado respuesta a ninguna de estas 13 denuncias por instrumentalización de menores, de niñas, niños y adolescentes indígenas que se encuentran todavía en la UPI La Rioja y en la UPI La Florida.