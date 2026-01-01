Fiesta de indígenas Emberá en Bogotá termina en agresiones y con traslado de menores de edad

Bogotá D.C

Durante la celebración de fin de año en la UPI La Rioja, en el centro de Bogotá, se presentaron conflictos que acabaron en agresiones físicas por parte de los indígenas Emberá en contra de los funcionarios de la Alcaldía.

De acuerdo con el equipo de Integración Social y de la Consejería de Paz, tuvieron que activar alertas tempranas y trasladar a 51 niños y niñas Emberá a los Centros Amar , debido al alto grado de alicoramiento en el que se encontraban las personas dentro del albergue.

"Esto con el fin de salvaguardar la integridad de la niñez, brindándoles alimentación, actividades lúdico pedagógicas, y conformando espacios seguros para el descanso y alejados de posibles contextos de consumo problemático de sustancias psicoactivas y de violencia“, indicó el Distrito.

Alcaldía rechaza agresiones e instrumentalización de menores

Sin embargo, los funcionarios en respuesta a este procedimiento fueron víctimas de agresiones físicas y verbales, por lo que la Alcaldía de Bogotá rechazó este comportamiento que se sigue repitiendo.

La administración también mostró su inconformismo por el uso de menores “para el transporte e ingreso de bebidas alcohólicas o de otro tipo de sustancias psicoactivas ”.

Otro de los puntos que alarma al Distrito es el ingreso de elementos peligrosos a los albergues, como pipetas de gas , ya que pone el riesgo la vida de la población ahí asentada.

Además, rechazó los posibles casos de violencia intrafamiliar y basada en género que han ocurrido en estos albergues temporales durante el 2025, en el que se identificaron y denunciaron 42 casos.

Llamado a la comunidad

Desde la Alcaldía de Bogotá insisten a la comunidad Emberá de llevar a cabo sus celebraciones en paz evitando riñas, violencia intrafamiliar, manipulación de pólvora, consumo de alcohol, descuido de menores y cualquier tipo de actividad que ponga en riesgo a los niños.