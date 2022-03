Denunciaron paseo de la muerte en el área metropolitana

La historia inicia con un paciente de aproximadamente de 36 años de edad que llegó al hospital local de Piedecuesta con varias heridas de arma de fuego, entre esas, una que comprometía su vida, por estar ubicada en el cuello.

Debido a que esta entidad médica no es de alta complejidad, el paciente debió ser trasladado a un hospital más cercano y que tuviera la facultad para atender esta emergencia vital, es decir, fue llevado al Hospital InternacionaI de Colombia,HIC.

Según el médico de urgencias del hospital de Piedecuesta, Oscar Villanova, ahí no lo atendieron por no tener seguridad social y rechazaron su ingreso,según su relato, desde la entidad le aconsejaron llevarlo al Hospital Universitario de Santander, HUS.

"Al ingresar, llegamos la área de reanimación, no me dejaron bajarlo de la camilla de lambulancia y verificaron que no tenía seguridad social, y me rechazaron la atención del paciente, y me dijeron que debía llevármelo para el Universitario, a pesar de las condiciones, el médico de turno, lo evaluó y dijo que estaba estable y aguantaba llegar al Universitario".

Ante esta situación el HIC, a través de un comunicado, informó que sí se atendió al paciente, de acuerdo con los protocolos institucionales y marcos éticos, porque para ellos, el paciente no estaba tan grave.

No obstante, el médico Villanova aseguró que el paciente se encontraba en estado crítico, y cuandos se trasladó del HIC al HUS, se bajó su oxigenación y tuvo otras afectaciones que puso en peligro su vida.