Aprobaron el concurso docente 2026 y aumentaron las vacantes a más de 30 mil: Lo último de la CNSC. Getty Images

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció que, tras la expedición del Decreto Legislativo 1384 de 2026, de emergencia por el terremoto por parte del Gobierno nacional, fue aprobada la continuación del proceso de selección de docentes y directivos docentes 2026.

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Este concurso de méritos, el cual tendrá un reajuste en el cronograma proyectado originalmente, cuenta con vacantes en 29 departamentos del país y en Bogotá y, tras ser aprobado, se encuentra próximo a abrir inscripciones.

La CNSC solicitó a los interesados en participar estar atentos a las redes oficiales de la entidad para así conocer la confirmación de la fecha oficial y el procedimiento para llevar a cabo la inscripción al concurso.

¿Cuántas vacantes tiene el concurso docente?

Según anunció la CNSC, la cantidad de cupos en el concurso de docentes y directivos 2026 se amplía y pasará de 28.000 a 31.000 vacantes para trabajar en 89 entidades territoriales certificadas en educación y un establecimiento público.

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Cabe anotar que de estas, 2.200 vacantes están reservadas para aspirantes con discapacidad. El concurso incluye plazas en diferentes cargos, como:

Docentes de aula.

Rectores.

Directores rurales.

Coordinadores.

Docentes orientadores.

¿Cuál es el cronograma del concurso de docentes 2026?

De acuerdo con las últimas actualizaciones que presentó la CNSC, el proceso tuvo un reajuste en su cronograma y, por ello, se dieron a conocer algunas fechas proyectadas, aún pendientes de la confirmación oficial por parte de la entidad:

Inscripciones gratuitas para personas con discapacidad: Entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Inscripciones generales: Entre enero y febrero de 2027.

Entre enero y febrero de 2027. Pruebas escritas: Durante el segundo semestre de 2027.

Tenga en cuenta que las fechas exactas serán confirmadas en los canales oficiales de comunicación de la CNSC.

Mientras inicia el proceso de manera oficial, los interesados pueden consultar la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC) en la página del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO) y revisar los requisitos de los puestos.

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