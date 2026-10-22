Si tengo 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones ¿puedo dejar de cotizar?: Explicación para pensión

Muchos colombianos sueñas con pensionarse, bien sea cumpliendo la edad de pensión o con la cantidad de semanas mínimas cotizadas. Le contamos en el caso de Colpensiones cómo puede dejar de cotizar.

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Semanas mínimas de pensión:

En Colombia, las semanas mínimas para pensionarse dependen del régimen y de los cambios de la reforma pensional:

En el caso de Colpensiones que hace parte del Régimen de Prima Media:

Hombres: Se requieren 1.300 semanas cotizadas y 62 años de edad.

Se requieren 1.300 semanas cotizadas y 62 años de edad. Mujeres: Se exigen 1.250 semanas desde 2026 y 57 años de edad.

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Si tengo 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones ¿puedo dejar de cotizar?

En el caso específico de Colpensiones solo puede pensionarse si ya tiene la edad correspondiente.

Sin embargo, debe tener en cuenta algunos casos específicos en los que, si tiene las 1.300 semanas, pero no tiene la edad si puede pensionarse.

Si no está trabajando:

Al no tener ingresos laborales o como independiente, no tiene la obligación legal de aportar a pensión.

Tenga en cuenta que las 1.300 semanas que tiene acumuladas no se vencen, solo debe esperar a tener la edad de jubilación para radicar la solicitud de la pensión y empezar a recibir la mesada.

Si está trabajando:

Debe tener presente que si está trabajando debe cotizar a seguridad social, es decir a salud y pensión, esto lo que hace es que pueda tener una pensión más elevada, ya que por cada 50 semanas adicionales que cotice por encima de las 1.300 (cantidad mínima), esta aumentará un 1.5 adicional.

¿Qué pasa si tiene la edad, pero no la cantidad de semanas para pensionarse?

En el caso contrario, si tiene la edad para pensionarse, pero no ha cumplido con la cantidad de semanas cotizadas en Colpensiones puede obtener una indemnización sustitutiva, esta quiere decir que, puede solicitar la devolución de un pago único equivalente a los aportes que hizo a lo largo de su vida para ello, debe declarar que le es imposible continuar cotizando.

Otra opción es la pensión familiar con la que puede sumar las semanas cotizadas con las de su cónyuge o compañero permanente para alcanzar el requisito mínimo entre los dos.

BEPS (Beneficios Económicos Periódicos): Si no alcanza a pensionarse, puede trasladar los recursos de sus aportes a este programa de ahorro voluntario del Gobierno para recibir un ingreso periódico de por vida.

Pilar semicontributivo: Permite que, al llegar a la edad (57 años o 62 años, dependiendo), si no alcanzó las semanas pero tiene un mínimo acumulado como 300 o 750 semanas según el caso, pueda recibir una renta vitalicia.

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