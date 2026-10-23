De La Espriella respondió a la carta de renuncia de Rodrigo Lara: “diferencias de criterio”

Imagen de referencia | Abelardo De La Espriella (izquierda) Casa de Nariño (fondo): Getty Images / Rodrigo Lara (derecha): Colprensa.

La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior sigue dando de qué hablar, pues hoy oficialmente el ministro saliente le presentó al presidente Abelardo De La Espriella, su carta de renuncia en la que le expresó su agradecimiento, pero también le tiró una pulla sobre el episodio del Presupuesto General de la Nación en el Congreso, que finalmente desató su salida de la cartera política.

El presidente no dudó en contestar la misiva, y le expresó su agradecimiento también por lo efectuado durando estos dos meses de Gobierno.

Sin embargo, habló también de “diferencias de criterio” y “distintas maneras de entender algunas situaciones“, que originaron su salida de la cartera del Interior.

Y es que recordemos que desde el primer momento, el ministro saliente, Rodrigo Lara, incurrió en “errores” que le pasaron factura: el primero y más recordado, fue cuando dejó escapar la presidencia del Senado, pues no logró consolidar los acuerdos políticos para imponer al candidato del Gobierno, que era Alfredo Deluque, del Partido de La U.

Lo mismo le pasó con la elección del contralor, pues no logró consolidar un candidato único del Gobierno, lo que derivó en que las bancadas votaran con independencia o en alianzas mixtas y eligieran finalmente a Jorge Laverde.

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