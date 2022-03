Denuncian errores en el censo de damnificados por derrumbe en La Esneda

María Idalí Quintero Uribe, es la primera sobreviviente rescatada de la tragedia vivida el pasado 8 de febrero en el barrio La Esneda y la Comuna del Río, ella al igual que otras personas damnificadas por esta situación, denuncian la mala organización que se tuvo para censar a las personas afectadas de la tragedia.

Afirma que hasta el momento la lista de personas afectadas enviada por la Alcaldía de Pereira no cuenta con los datos reales de los ciudadanos, además señaló que por su antigüedad en la zona, pues llevaba viviendo más de 8 años en el sector y contaba con una pequeña tienda donde atendía y servía a la comunidad, conocía muy bien a todos sus vecinos y por ende afirma que algunos de ellos los cuales fallecieron, no aparecen registrados dentro del censo al igual que varios de los sobrevivientes.

"Yo más o menos sé quiénes son las personas que vivíamos y nos vimos afectados. Hay varios que no están en la lista y la realidad es que ha aparecido mucha gente que no tiene nada que ver. No aparecen personas afectadas que eran de muy bajos recursos. En el listado apenas hay cinco sobrevivientes y de los que fallecieron, muchos no aparecen", manifestó

A su vez, otra de las personas afectadas de la tragedia denunció que en el censo hay varios ciudadanos registrados que en ningún momento sufrieron algún inconveniente por el derrumbe.

Señaló que muchas de las personas realmente afectadas no pudieron ser censadas, debido a que en el momento que pasaron hacer el registro, muchas de ellas se encontraban en centros hospitalarios, acompañando a sus familiares o incluso dándoles el último adiós. Por tal motivo fueron otros los que se aprovecharon de la situación y se registraron como damnificados.

"Nosotros le pedimos a la DIGER que nos mostrara quiénes eran las personas que tenían ahí porque vimos muchas personas que no eran de aquí y se censaron. Muchas personas que tuvieron a sus familiares hospitalizados no recibieron ni un mercado porque estaban en vueltas, enterrando sus familiares, visitando a los que estaban en hospitales y no recibieron nada porque salieron muy tarde. Las ayudas las recibieron personas de otros sectores que ni siquiera eran damnificados", expresó.

Las personas afectadas por el derrumbe piden que se vuelva a realizar una caracterización verídica de las personas, donde se establezcan realmente cuáles y cuántos fueron los afectados, que dentro del registro se actualice correctamente los ciudadanos que fallecieron y los sobrevivientes.