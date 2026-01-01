Voraz incendio dejó a tres familias sin hogar en el barrio Rodrigo Turbay de Florencia

Un grave incendio estructural se registró en la madrugada de este primero de enero en el barrio Rodrigo Turbay, segunda etapa, en la ciudad de Florencia, dejando como saldo tres viviendas completamente destruidas y varias familias damnificadas que lo perdieron todo.

Según confirmó en Caracol Radio el capitán Álvarez, del Cuerpo de Bomberos de Florencia, la emergencia fue reportada hacia las 5:20 de la mañana por la comunidad. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron las llamas completamente extendidas debido a que las viviendas estaban construidas en madera y materiales altamente inflamables.

Foto redes. Ampliar

El oficial explicó que la atención inicial se vio afectada por la dificultad de acceso, ya que vehículos estacionados sobre vías estrechas impidieron el paso oportuno de las máquinas extintoras. Aun así, los bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a otras casas cercanas, aplicando protocolos especializados de contención.

Durante la emergencia, algunas personas que se encontraban dentro de las viviendas resultaron afectadas por inhalación de humo, mientras intentaban rescatar sus pertenencias, aunque no se registraron lesiones de gravedad ni víctimas fatales. “Afortunadamente no hubo nada que lamentar en cuanto a vidas humanas, únicamente pérdidas materiales”, señaló el capitán.

Foto redes. Ampliar

Las causas del incendio aún son materia de investigación. El Cuerpo de Bomberos, en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, adelantará el análisis técnico para establecer el origen de la conflagración.

Entre tanto, las familias damnificadas ya fueron reportadas ante las autoridades municipales. La Alcaldía de Florencia, a través de la Secretaría de Gobierno y Gestión del Riesgo, adelanta acciones para brindar albergue temporal y apoyo humanitario, mientras la comunidad también se ha sumado con iniciativas solidarias para ayudar a los afectados.

Foto redes. Ampliar

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener libres las vías de acceso, especialmente en sectores vulnerables, para permitir una atención oportuna ante emergencias y prevenir tragedias mayores.