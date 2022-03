Denuncian que vivienda habría sido utilizada como falso positivo en Pereira

La vivienda debe ser demolida ante el riesgo de colapso que reviste su infraestructura, así está documentado en un boletín expedido el pasado 14 de marzo del presente año por la inspección 15 municipal de Policía, adscrita a la secretaría de gobierno municipal, donde manifiesta que, este bien inmueble debe ser demolido por amenaza de ruina, lo que significa que la propiedad está en un estado de riesgo. Sin embargo, el pasado viernes 18 de marzo, el Ministro de Defensa, Diego Molano en su visita a Pereira, aseguró que esta propiedad que supuestamente había sido arrebatada por el consumo de droga, se demolía por ser el principal foco de inseguridad del sector de Bavaria y La Libertad en Pereira.

"Cada vez que se derribe un muro de un sitio como estos que se había convertido en una guarida de atracadores, en un sitio de consumo, se generan zonas de miedo, yo estoy seguro que en la noche nadie quería pasar por acá, al adulto mayor le da miedo, los papas que tenían que cruzar acá al barrio de La Libertad les daba miedo. Derribar estos muros de miedo para que crezcan esfuerzos de esperanza, derribar estas guaridas de atracadores, para que retorne la seguridad, para que surjan posibilidades de diversión, de recreo, de caminar para los adultos mayores y jóvenes; y que las familias lo puedan hacer sin miedo y con tranquilidad", puntualizó Molano.

En medio de su intervención, el ministro confirmó que durante varios años se realizó un proceso investigativo por parte de las autoridades que determinó que este bien inmueble era utilizado para el consumo de estupefacientes protagonizado por habitantes de calle, declaración que fue rechazada por Carlos Andrés Sánchez, nieto de los propietarios de esta vivienda, quien relató que hasta hace un mes, su abuela Teresa residía en este predio, además, que nunca hubo un proceso judicial en contra de la vivienda por presunto consumo o tráfico de estupefacientes.

"Supuestamente porque era una olla desde hace diez años cuando nosotros tenemos papeles de que la casa nunca estuvo investigada por narcotráfico sino simplemente por deterioro y por colapsar; siempre se pidió ayuda porque estaba afectando a los vecinos y tenemos la papelería, la documentación de que inclusive mi abuela hasta hace un mes vivió en la casa y se la llevo la misma Alcaldía para un lugar de paso en La Florida, y luego vienen y montan todo esto y nos tiene estigmatizados, inclusive hemos recibido hasta amenazas por parte de bandas delincuenciales porque supuestamente vendíamos vicio. Entonces hay unas preguntas muy concretas, ¿por qué supuestamente si hace diez años estaba la olla ahí ¿por qué nunca hicieron un allanamiento? ¿por qué nunca hubo capturas? hay testimonios de la gente, de los vecinos, de que aquí nunca ha existido una olla", indicó Sánchez.

Un vecino del sector, aseguró que desde hace por lo menos 20 años conoce a la familia propietaria del inmueble y asegura que jamás se abrió un expediente legal, ni hubo visita de miembros de la Policía hasta el día anterior al arribo del Ministro de Defensa.

"Uno se aterra, en este momento yo digo que no sé por qué hicieron eso, yo distingo a la señora desde hace más de 20 años y doña Teresa nunca, en esta casa nunca han vendido vicio; yo no sé por qué dijeron que la casa era una olla, me parece mal hecho. Aquí toda la comunidad distingue a la señora", señaló el vecino.

De hecho, Carlos Andrés, explicó que el día jueves 17 de marzo, un día antes del evento público liderado por el ministro, él mismo con llave en mano, abrió las puertas del inmueble para que ingresaran uniformados de la Policía.

"Yo mismo le abrí la puerta a la Policía, ellos llegaron con una cámara y grabaron por dentro de la casa, pero en un momento que yo no estaba, estaba solamente mi papá y lo enredaron, entraron unos indigentes con la Policía y los grabaron consumiendo dentro de la casa, nosotros le hicimos las preguntas a La Policía y nos dijeron que eso lo habían grabado con drones días antes, la casa tiene techo entonces no veo como un dron se metía en la casa, son muchas las cosas que están mal hechas en este momento", puntualizó el nieto.

Ante esta controversia, Caracol Radio consultó al coronel Aníbal Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, quien confirmó que no existe ningún proceso legal en contra de la vivienda, no es extinción de dominio y que solo tienen testimonios, porque tampoco hay denuncias formales que indicarían que este inmueble era utilizado por habitantes de calle para consumir droga.

"Del caso no hay ninguna investigación o de la residencia puntual, ya que si se hubiera presentado la investigación sería una extinción de dominio, de igual forma este sitio era inseguro por las diferentes situaciones de foco de inseguridad al exterior de la vivienda, en el interior de la vivienda y a sus alrededores", informó Villamizar.

Al momento de consultarle sobre si la vivienda se iba a demoler por ser foco de inseguridad o si el proceso administrativo era por el riesgo de colapso, el coronel Villamizar confirmó que lo primero es porque el inmueble es una amenaza de ruina, pero que también es considerada foco de inseguridad.

"Se demuele por los dos motivos, por riesgo de ruina y por la inseguridad que presenta en el sector, hay varias quejas de la ciudadanía, más no denuncias, quejas, donde se indica lo del consumo, hay una entrevista también de un señor que lo robaron en frente de la vivienda" señaló el coronel.

Por su parte el alcalde de Pereira, Carlos Maya, aseguró que no comparte las denuncias hechas por la familia de los propietarios del inmueble, indica que supuestamente hay investigaciones y hasta una presunta denuncia penal en contra del predio y que por eso se toma la decisión de iniciar el proceso de demolición.

"Yo no comparto esas apreciaciones, allí hay evidencias, investigaciones y denuncias penales, que a través de la Fiscalía General de la Nación indago y concluyó que ahí había centro de expendio, distribución y comercialización de droga, así las cosas si cualquiera ciudadano se siente vulnerado en sus derechos o pretensiones, puede acudir a los organismos de control, de fiscalización y judicialización a que tenga lugar", indicó el mandatario.

Lo cierto es que hace ocho días hubo un evento con autoridades nacionales y locales, cerraron la cuadra, llevaron maquinaria para supuestamente demoler la vivienda y la catalogaron como un inmueble que promovía la inseguridad de la zona, sin embargo, la casa aún no ha sido demolida, no se puede utilizar maquinaria para dicho proceso y quizá, según las versiones de la comunidad, sea más bien un presunto falso positivo que demostraría resultados contra el microtráfico en un predio que ni siquiera un allanamiento ha tenido en toda su historia, así lo confirmó la Sijín de la Policía Metropolitana.