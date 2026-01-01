Cartagena reporta cero muertes violentas durante la llegada del Año Nuevo 2026

. El despliegue integral de las ocho líneas estratégicas del plan de seguridad y movilidad ‘Navidad con Propósito’ arrojó resultados positivos para la seguridad y la convivencia en el país. Durante el mes de diciembre y la celebración de Año Nuevo, la Policía Nacional de los colombianos dispuso todas sus capacidades humanas, técnicas y operativas, acompañando a las familias en el cierre del año 2025 y fortaleciendo la protección de la vida.

El trabajo articulado entre las acciones de prevención, control y reacción permitió consolidar avances significativos en materia de seguridad ciudadana, reflejando el compromiso institucional con la vida, la tranquilidad y el bienestar de las personas.

1. La vida es primero: prevención que salva vidas

Gracias a las acciones preventivas y operativas, durante la celebración de Año Nuevo se registró en Cartagena una reducción del 100 % en los homicidios, en comparación con el mismo periodo de 2024.

En materia de lesiones personales, durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 3 casos, con una disminución del -73%.

Resultados operativos destacados

Desde el 1 de diciembre de 2025, los controles policiales permitieron la captura de 174 personas por diferentes delitos, fortaleciendo la seguridad y la convivencia en los territorios.

Así mismo, durante diciembre se incautaron 26 armas de fuego y, específicamente durante la celebración de Año Nuevo, 11 armas cortopunzantes, evitando hechos que pudieron afectar la vida y la integridad de los ciudadanos.

2. Infancia protegida: prioridad institucional

Durante la celebración de Año Nuevo se desarrollaron 52 actividades preventivas orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes, en diferentes sectores de la ciudad.

En el acumulado del mes de diciembre se realizaron 540 actividades de prevención, con nueve órdenes de comparendo, logrando una reducción significativa en los casos de abandono, mendicidad y evasión del núcleo familiar, como resultado del trabajo articulado para la protección integral de la niñez.

3. Seguridad vial: todo el camino, todo el mes

Durante la celebración de Año Nuevo se registró un siniestro vial, con una persona lesionada. No se reportaron personas fallecidas.

En materia de control, se impusieron 10 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo. La Policía Nacional continúa con los controles y las campañas de prevención de manera permanente.

4. Entornos seguros para convivir en paz

Durante la celebración de Año Nuevo y el cierre del mes de diciembre, la Policía Nacional atendió 319 llamadas a través de la línea 123, relacionadas principalmente con alteración de la tranquilidad, uso indebido de pólvora y otros comportamientos contrarios a la convivencia.

Tras agotar los mecanismos de mediación policial, se impusieron más de seis comparendos por riñas, así como sanciones por ruidos excesivos, afectación a la tranquilidad y comportamientos contrarios a la actividad económica.

5. Patrulla Púrpura: protección efectiva a las mujeres y la familia.

Durante el mes de diciembre se desarrollaron 54 actividades de prevención, impactando a más de 670 ciudadanos, en defensa de los derechos de las mujeres y la familia y como resultado del trabajo preventivo, de acompañamiento y atención liderado por la Patrulla Púrpura.

6. Turismo seguro durante la temporada de fin de año.

La Policía Nacional adelantó 22 actividades de prevención y acompañamiento en zonas turísticas, corredores viales, terminales de transporte y sitios de alta afluencia, garantizando condiciones de seguridad para propios y visitantes durante la celebración de Año Nuevo.

7. Control al licor adulterado: una acción por la vida.

Durante el mes de diciembre se logró la incautación de más de 500 botellas de licor adulterado, gracias a los planes de control desplegados en toda la ciudad.

8. Cero pólvora, más vida.

Durante el mes de diciembre, gracias a la ejecución de 10 planes de control, se incautó más de 1 tonelada de pólvora en toda la ciudad, donde se impusieron 16 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la comercialización de artículos pirotécnicos, y se desmanteló una bodega ilegal.

La Policía Nacional de los colombianos reafirma su compromiso con la vida, la seguridad y la convivencia, e invita a la ciudadanía a iniciar el nuevo año con responsabilidad, respeto y solidaridad, construyendo juntos un país en paz.