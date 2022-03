30 personas fueron capturadas en el Huila durante el puente festivo

Durante el presente fin de semana, con más de 1.800 unidades policiales para la contención delito en 33 de los 37 municipios que hacen parte de la regional, se logró la captura de 30 personas comprometidas en diversos hechos delictivos, la recuperación de 2 motocicletas, la incautación de 4 armas traumáticas y sacaron de circulación más de 3 mil dosis de estupefacientes.

Entre las capturas más relevantes se tienen la de 3 hombres por homicidio y tentativa de homicidio, 7 por lesiones personales y violencia intrafamiliar, 2 por delitos sexuales, 5 por tráfico de estupefacientes y 4 por hurto calificado y agravado.

Además, fueron impuestos 135 órdenes de comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, teniendo como faltas más recurrentes el porte o consumo de sustancias estupefacientes 18, reñir o participar en confrontaciones violentas 14 y el porte de arma blancas o traumáticas en sitios abiertos al público 75.

Comportamiento en las vías

Durante lo corrido del puente festivo de San José, se movilizaron por las vías del departamento un total de 71.189 vehículos, lo que representa un aumento de 20.018 vehículos, equivalente al 39% con respecto al año anterior.

Respecto a la siniestralidad, se han presentado tres casos, uno de ellos con solo daños materiales en la Ruta 45, jurisdicción del municipio de Palermo, otro en la vía Garzón -Agrado donde resultaron lesionadas dos personas y un menor de 7 meses de vida fallecido y un caso con persona lesionada en el área rural del municipio de Teruel.

Igualmente se impusieron 220 órdenes de comparendos por faltas al Código Nacional de Tránsito, 75 de ellos por no obtener licencia de conducción, 43 por no tener revisión técnico-mecánica, 35 por no acatar las normas establecidas y 70 por otras faltas.