Amotinamiento en Centro de Detención Transitorio de Neiva dejó cuatro lesionados

Neiva

Una alteración del orden se registró en la tarde y noche del 21 de mayo en el Centro de Detención Transitorio CDT de Neiva, donde personas privadas de la libertad protagonizaron un amotinamiento que obligó la intervención de la Policía Metropolitana. La situación fue atendida bajo los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Al lugar llegaron Unidades de Diálogo y Mantenimiento del Orden, quienes realizaron la intervención mediante el uso controlado de gases lacrimógenos. El objetivo, según las autoridades, fue garantizar la seguridad tanto de los detenidos como de los uniformados encargados de la custodia del centro de reclusión temporal.

Durante los hechos, dos policías resultaron lesionados por golpes y dos personas privadas de la libertad sufrieron laceraciones ocasionadas con objetos contundentes que, al parecer, fueron lanzados entre ellos mismos. Los heridos fueron atendidos por la Defensa Civil y trasladados a un centro asistencial, donde recibieron valoración médica y se encuentran fuera de peligro.

El coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas indicó que “La situación fue atendida de acuerdo con los protocolos establecidos por la Policía Metropolitana”. De acuerdo con las primeras versiones, el amotinamiento estaría relacionado con inconformidades por la alimentación y los estrictos controles para el ingreso de elementos al centro de detención.