Alcalde de Saladoblanco denuncia falta de ayudas a damnificados por ola invernal

Neiva

El alcalde de Saladoblanco, Javier Bambagüe, aseguró que desde 2024 y durante lo corrido de 2025 y 2026, el municipio ha enfrentado una fuerte ola invernal que ha dejado graves afectaciones en viviendas, cultivos, acueductos y vías rurales. Según el mandatario, pese a los reportes enviados al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, hasta ahora no han recibido ayudas para las familias damnificadas.

El mandatario indicó que actualmente hay 18 viviendas con afectaciones graves por remoción en masa y cerca de 200 casas con daños en techos, pisos y estructuras. Además, señaló que las lluvias también han impactado puentes peatonales, acueductos y cultivos cafeteros en diferentes veredas del municipio.

“Hasta ahora, en casi dos años y medio de administración, no hemos recibido una sola ayuda para una familia en el municipio de Saladoblanco”, afirmó el alcalde, quien manifestó su preocupación por las familias vulnerables que continúan viviendo en condiciones precarias tras perder parte de sus viviendas por las lluvias y los fuertes vientos.

El alcalde también expresó su preocupación por el deterioro de la vía que comunica a Pitalito con Saladoblanco y Oporapa, especialmente en sectores con caída constante de rocas y pasos a un solo carril. Aunque aseguró que existe compromiso del Gobierno Departamental y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para ejecutar obras de mitigación y pavimentación, indicó que esperan que los recursos sean aprobados antes de finalizar el actual gobierno nacional.