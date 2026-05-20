Investigan desaparición de dos hombres que salieron de Neiva con destino al Putumayo

Neiva

La Policía Metropolitana de Neiva confirmó la desaparición de los ciudadanos Charliz Sebastián Ospina Marroquín, de 35 años, y Diogenes Sánchez Preciado, de 57 años. Según la información suministrada por sus familiares, ambos habrían salido en un vehículo con destino al departamento del Putumayo por motivos laborales. El caso ya es materia de investigación por parte de las autoridades. La situación ha generado preocupación entre sus allegados.

De acuerdo con la denuncia instaurada ante la Fiscalía General de la Nación, la familia de Charliz Sebastián Ospina reportó su desaparición el pasado 11 de mayo, luego de perder todo contacto con él. Posteriormente, se estableció que Diogenes Sánchez también habría viajado en el mismo vehículo. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero. Ambos son buscados por las autoridades competentes.

La Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Metropolitana de Neiva asumió el caso de manera inmediata. Los investigadores adelantan labores de verificación, recolección de información y rastreo para establecer lo ocurrido. El objetivo es lograr la pronta ubicación de los dos ciudadanos. Las autoridades mantienen activas las líneas de investigación.

La Policía Nacional de Colombia hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que permita dar con su paradero. La línea habilitada para reportes es 304 236 4539, correspondiente a Derechos Humanos y Personas Desaparecidas. Las autoridades reiteraron que la información será manejada bajo absoluta reserva.