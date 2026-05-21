Incautan explosivos y armamento ilegal en la vereda La Danta de Algeciras, Huila

Neiva

En la vereda La Danta, zona rural del municipio de Algeciras, tropas del Batallón de Montaña N.° 9 del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con abundante material explosivo, de guerra e intendencia. Según las autoridades, los elementos pertenecerían al grupo armado organizado residual estructura Iván Díaz, que delinque en el oriente del departamento.

Durante el operativo fueron encontrados 18 artefactos explosivos improvisados listos para ser utilizados, además de materiales para la fabricación de más dispositivos. Entre los elementos hallados se encuentran 142 detonadores, 47 tarros de pólvora negra, 200 metros de cordón detonante y 300 metros de mecha de seguridad, material que representaba un alto riesgo para la población y las tropas en la zona.

Las autoridades también incautaron balines, grapas metálicas y otros componentes utilizados como metralla para aumentar la capacidad letal de los explosivos improvisados. De acuerdo con el Ejército, estas prácticas vulneran los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debido al impacto indiscriminado que pueden generar sobre civiles y miembros de la Fuerza Pública.

En el lugar fueron halladas además dos granadas de fragmentación IM26, un proveedor para fusil M4, 26 cartuchos calibre 5.56 y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Información preliminar señala que este material sería utilizado para ejecutar acciones armadas e intimidar a la comunidad durante la temporada de cosecha, con fines relacionados con el cobro de extorsiones en el oriente huilense.