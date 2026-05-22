Banco de sangre de Neiva reporta reservas críticas por baja donación

Neiva

El Banco de Sangre del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva atraviesa una crisis por la disminución de donantes durante las últimas semanas. En mayo solo se han registrado cerca de 400 donaciones, cuando el promedio mensual habitual oscila entre 900 y 1.000, afectando el abastecimiento para transfusiones y emergencias.

La reducción coincide con un incremento en la solicitud de componentes sanguíneos por parte del mismo hospital y de diferentes clínicas e instituciones de salud del departamento. Actualmente, las reservas disponibles no superan el 50% de lo requerido para responder oportunamente a la demanda médica en el Huila.

El punto principal de donación funciona dentro del hospital, en el primer piso junto al parqueadero, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde. La donación de sangre se realiza de lunes a domingo, mientras que la donación de plaquetas está habilitada de lunes a viernes, además de jornadas extramurales en distintos municipios y sectores de Neiva.

La situación genera preocupación ante la cercanía de las festividades de junio, temporada en la que históricamente aumentan los casos de accidentes de tránsito y riñas que requieren transfusiones. Las autoridades de salud hicieron un llamado a la ciudadanía para convertirse en donantes habituales y contribuir al abastecimiento del banco de sangre del departamento.