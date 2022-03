Más de 9.200 votos recuperó el Pacto Histórico en Boyacá

José Luis Bohórquez dirigente político del Pacto Histórico y excandidato a la alcaldía de Duitama en Boyacá manifestó que, con la participación de más de 500 personas en el proceso de escrutinio en los 123 municipios del departamento, se recuperando 9.252 votos que permitieron la entrada al Senado de la República al boyacense, César Pachón.

“Tuvimos escrutinio por 5 días, desde las 9 a.m. a 9 p.m., identificando la votación y en ese ejercicio con las cifras que arrojaron a diferencia del pre conteo que se había realizado tenemos cerca de 10.000 votos que no estaban reportados en la registraduría”, expresó José Luis Bohórquez.

El dirigente sostuvo que los votos también incrementaron a la lista de la Cámara de Representantes, sin embargo, la mayoría fueron identificados para el Senado, y aseguró que hay votación de los municipios de Aquitania, Ventaquemada, San Pablo de Borbur, Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso y Puerto Boyacá que está en reclamaciones, “es decir que la comisión escrutadora tiene que darnos una respuesta por escrito, y en esa reclamación se halló alrededor de 1.000 votos hasta el momento, así que hay que esperar”, dijo.

Bohórquez agregó que se presentó una serie de errores como el mal diseño de los tarjetones E14 para la lista al senado donde en la parte inferior no se tenía claridad de la casilla del Pacto Histórico, y, en segundo lugar, la falta de experiencia de algunos jurados de votación que, para estas elecciones, la mayoría del personal por directriz del registrador fue cambiado.

“En este proceso me dio mucha vergüenza el registrador de Sogamoso, quien estaba de manera temporal y no permitió que los testigos o abogados del Pacto Histórico, del Partido Verde e incluso de la U, pudieran presentar reclamaciones en el municipio bajo la tesis que los poderes que llevaron no tenían presentación de notariado por el personal, cuando todos sabemos que en el país se emitió un decreto en el cual, para evitar contagio, se llevaría la firma digital; de ese tipo ineficiencia es de la que estamos hablando que hubo en estas elecciones”, manifestó José Luis Bohórquez.