Candidatos a la curul en el exterior debaten sobre el ICE, migración y el servicio en los consulados

En diálogo con 6AM W, los candidatos a la curul del exterior, Karmen Ramírez y Alejandro Murcia, dieron a conocer sus propuestas para representar a la diáspora colombiana.

Ramírez, quien aspira a reelegirse por el Pacto Histórico, aseguró que viene trabajando en un proyecto de inteligencia Artificial para mejorar la atención de los consulados, al advertir que están desbordados ante la alta demanda migratoria.

“Es importante modernizar la atención de los consulados al máximo para que se pueda atender, de manera adecuada, a la ciudadanía que está en el exterior”, dijo.

En cuanto a la detención de colombianos a manos del ICE, en Estados Unidos, la congresista reveló que, según informes de la Embajada en ese país, hay 34.000 casos de deportación, frente a los cuales se ha activado una especie de “bitácora” propia para revisarlos y remitirlos a la Cancillería de Colombia.

“El objetivo es que ninguna persona colombiana detenida quede incomunicada y esto lamentablemente es muy difícil. El gobierno del presidente Trump en EE.UU. lo que quiere es generar terror a la migración y esto lo hemos visto. Lo que hacemos nosotros es enviar y pedir priorización de estos casos a la Cancillería, independientemente de la persona que esté detrás. Nosotros reportamos esta detención y tratamos de ubicarlo con la redes de organizaciones de colombianos”, mencionó.

Adicionalmente, propuso un protocolo único consular que verifique la identidad de las personas, comunique el caso a las familias y lo remita a las autoridades para obtener una defensa legal.

Por su parte, Murcia, quien es candidato del Centro Democrático, dijo que el problema de los servicios consulares es el más importante para los colombianos en el exterior y le lanzó críticas a la congresista Ramírez.

“Durante cuatro años no hizo lo que tenía que hacer y ahora está proponiendo hacer lo que necesitamos que hubiera hecho. ¿Qué hay que hacer? Hay que modernizar los sistemas tecnológicos de la Cancillería de forma global. La última actualización de la Cancillería, en temas de tecnología, es de hace 15 años", mencionó.

Y aseguró que le podría aportar al Gobierno y al país “soluciones reales” para acabar el martirio de los colombianos cuando van a los consulados a hacer diligencias o cuando piden sus citas.

“Hay muchos procesos que se pueden sistematizar con la tecnología que existe hoy en día y creo que es urgente hacerlo para descongestionar los consulados“, agregó.

Por último, señaló que está "cansado" de que nadie haga nada ante los obstáculos que enfrentan los colombianos migrantes y que trabajaría de la mano de las organizaciones para buscarle soluciones a la comunidad colombiana en el exterior.

“Estamos cansados de pagar un gobierno paquidérmico”, añadió.