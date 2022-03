Concejales pidieron claridad sobre cifras de pobreza extrema en Cartagena

Atendiendo lo contemplado en el reglamento interno del Concejo, el director de familias en acción del distrito, Edgar Arrieta, la directora del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, PES, Cielo Flórez y el director de la escuela de gobierno Fidel García, presentaron su informe de gestión correspondiente a la vigencia del 2021 hasta la fecha, recalcando las estrategias utilizadas para la erradicación de la pobreza extrema en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por su parte, los concejales pidieron la puesta en marcha de acciones contundentes encaminadas a superar la pobreza extrema en la población cartagenera, y de esta forma se logre un verdadero impacto en su nivel de vida.

En su presentación, Arrieta dejó claro que 302 lideresas se están formando en programas técnicos y 491 se titularon en programas tecnológicos.

Así mismo, tienen los programas de madres líderes que participaron en diferentes espacios de bienestar comunitario.

Denuncian descontrol por alta velocidad de lanchas en bahía de Cartagena

Por otro lado, Arrieta habló de la labor de sacar de la pobreza y llevar a la vida laboral a las familias beneficiadas con los diferentes programas.

El concejal Luder Ariza del partido Verde objetó los parámetros utilizados para medir la extrema pobreza y cuando se sale de esta, enfatizó que al no tenerse claridad de estas métricas es muy difícil saber el momento en que el distrito ya hizo su trabajo con las familias y estas están listas para valerse por sí mismas.

Por su parte, Sergio Mendoza concejal del partido Verde cuestionó el cambio de la empresa de pagos de subsidios y el retraso que con esta se ha tenido, pidiendo celeridad y una revisión por parte del distrito a este tema.

En el mismo sentido, la concejala Liliana Suárez del partido ASI pidió cuentas claras acerca de la trazabilidad de quienes están saliendo estadísticamente de la pobreza, pues no es claro y cuantificado, por ello, no se sabe cómo están en este momento las familias que ya no hacen parte de esta población vulnerable.

Los concejales coincidieron en solicitar información de las estrategias que ejecuta el distrito para determinar si una familia se puede catalogar en extrema pobreza o no.