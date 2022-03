“Yo creo que me querían secuestrar”: alcalde de San Luis, Tolima

Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la noche de este sábado en la residencia donde habita el alcalde del municipio de San Luis, Guillermo Alvira y su familia.

“Estando dentro de la casa ingresan unos hombres armados, les dicen que es un secuestro, amarran a mi mamá, a mi esposa y a otras personas que estaban en la vivienda”, dijo Alvira.

Según el mandatario local a las personas que se encontraban en la residencia los ingresaron a un solo cuarto “ellos pedían la plata y preguntaban por el alcalde, yo estaba a una cuadra de mi casa, estaba en la Alcaldía”.

Al pasar el tiempo los hombres armados decidieron irse, pero dejaron amarradas a las personas que se encontraban allí “se les llevaron los celulares, un anillo que había en una mesa, no se llevaron las joyas de mi mamá y mi hermana, se llevaron los celulares”.

Según Alvira, los hombres indicaron que eran del Frente Bolivariano de las Farc “La hipótesis que tenemos es que venían por mí, al parecer era un secuestro”.

La Policía llegó a tiempo, acordonaron la zona donde está ubicada la residencia “estuvo criminalística en mi casa, los delincuentes eran profesionales porque tenían guantes”.

“A mi señora le apuntaron a la cabeza, la sacaron arrodillada, pero se molestaron porque yo no estaba”, sostuvo.

Al final el mandatario dijo que “yo creo que venían por mí, hay contradictores políticos que no les gusta lo que se está haciendo, me han extorsionado, esto me ha pasado en varias oportunidades”.