Un hombre fue asesinado en el barrio avenida al sur de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué entregó detalles del caso de homicidio ocurrido en el barrio Avenida sur de la capital del Tolima, en el que un hombre fue atacado con arma de fuego sobre las 11 de la mañana del domingo 15 de febrero.

“En un hecho lamentable perdió la vida José Alexander Cuellar Rojas de 26 años en hechos ocurridos en la carrera cuarta sur en el barrio Avenida Parte Alta”, dijo el teniente Coronel, Carlos Sánchez Valbuena, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el oficial, la víctima se encontraba frente a su vivienda lavando su motocicleta cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó por la espalda quitándole la vida de manera inmediata.

“En redes sociales circula un video donde al parecer ciudadanos que transitaban por el lugar y presenciaron los hechos grabaron con un dispositivo móvil el presunto agresor cuando huía del lugar”, dijo el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Los videos grabados en el lugar de los hechos están siendo analizados por parte de los investigadores para poder identificar al responsable de este nuevo caso de sicariato sucedido en la capital del Tolima.

“La inspección técnica de los hechos estuvo a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía quienes con apoyo de investigadores de la seccional SIJÍN adelantan las labores para recolectar imágenes de cámaras de seguridad y testimonios que permutan capturar el responsable de este hecho”, puntualizó el oficial.