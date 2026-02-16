Consejo de Estado ordena el desalojo de la invasión Villa Resistencia de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que en fallo de segunda instancia el Consejo de Estado mantuvo en firme la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima en la que se ordenó el desalojo de las más de 400 familias que residen en Villa Resistencia, un asentamiento suburbano ubicado en la comuna 8 de Ibagué, amparando los derechos e intereses colectivos de la comunidad que reside en la zona aledaña a este sector.

En la sentencia se le ordena al Municipio de Ibagué que en un término no mayor a dos meses siguientes se actualice el censo pormenorizado y caracterizado de la población asentada en la invasión ´Villa Resistencia´, de conformidad con los parámetros establecidos en la sentencia SU-016 de 2021 proferida por la Corte Constitucional.

Por otra parte, se indica que “Una vez efectuado lo anterior, en un término no mayor a seis (6) meses siguientes, en coordinación con la Policía Nacional, inicie y ejecute las acciones correspondientes para el desalojo, encerramiento y recuperación ambiental del predio que se encuentra actualmente invadido, brindando a la población allí asentada la información completa y detallada de la oferta institucional vigente por el Gobierno Nacional para que logren postularse a subsidios de vivienda”.

Además, se resalta que la Alcaldía en conjunto con la Policía Metropolitana deberán realizar los operativos periódicos para el desmantelar las estructuras delincuenciales y microtráfico que hacen presencia en la invasión ubicadas en las etapas 2 y 3 del barrio Ciudadela Simón Bolívar.

Dato: posterior al desalojo, el Municipio de Ibagué, de manera inmediata deberá coordinar con la Policía Nacional, la vigilancia y control del sector denominado Villa Resistencia, los operativos necesarios tendientes a recuperar la seguridad de la zona y garantizar el no retorno de invasores.

Finalmente, se insta a conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia el cual estará integrado por el magistrado sustanciador del Tribunal, quien lo presidirá, los accionantes, un representante de cada una de las entidades accionadas, y el delegado del Ministerio Público ante el Tribunal.