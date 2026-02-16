Fin de semana de San Valentín deja tres homicidios y 23 capturas en el Tolima

Tolima

Un total de 23 capturas, tres homicidios y cinco armas incautadas dejó el más reciente fin de semana en el departamento del Tolima, según informó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía Nacional de Colombia en la región.

La implementación de planes preventivos, controles diferenciales, patrullajes permanentes y estrategias de seguridad desplegadas de manera articulada permitieron la captura de 23 personas por diferentes delitos, de las cuales 21 fueron en flagrancia y dos mediante orden judicial.

Sin embargo, también se registraron tres homicidios en hechos aislados en los municipios de Fresno, Mariquita y Rovira.

En Fresno, la víctima identificada como Jessica Triana García fue ultimada con arma de fuego en la entrada del corregimiento El Guayabo. Las autoridades sostienen que dos sicarios en motocicleta le dispararon en repetidas ocasiones hacia las 5:00 de la tarde del sábado 14 de febrero.

Luego, sobre las 4:10 de la tarde del domingo 15 de febrero fue asesinado el joven Christián Steven Cárdenas, en el sector de La Felicidad de la vía Honda – Mariquita. “Se tiene plenamente identificado al presunto responsable y a esta hora se adelanta trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación para la expedición de la respectiva orden de captura”, informó el coronel Vargas.

El tercer homicidio se registró en Rovira, donde fue ultimado con arma de fuego un hombre, todavía pendiente por identificar. “Gracias a la rápida reacción policial y a la información oportuna suministrada por la comunidad, se logró la ubicación y captura del presunto agresor en tiempo récord”, remarcó el oficial.

De otro lado, se logró la incautación de dos armas de fuego en el municipio de Purificación y el corregimiento de Chicoral; igualmente, fueron incautadas tres armas traumáticas en los municipios de Melgar, Saldaña y en Chicoral.

Asimismo, se recuperaron tres motocicletas en los municipios de Chaparral y Planadas, además de 25 casos de incautación de mercancía por diferentes irregularidades.

En lo relacionado con el delito de microtráfico, en diferentes procedimientos policiales se logró la incautación de más de 18.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de cocaína.

Por su parte, el Centro Automático de Despacho atendió 177 llamadas relacionadas con casos de violencia intrafamiliar, riñas y situaciones que involucran a menores de edad, lo que demuestra la importancia de la presencia permanente y oportuna de la Policía en todo el territorio departamental.