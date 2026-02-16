Sancionaron a nueve conductores por manejar borrachos en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, informó que las autoridades de tránsito adelantaron distintos puestos de control en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y fortalecer las campañas de prevención de la accidentalidad.

Como resultado de estos operativos, 176 conductores fueron sancionados por incurrir en conductas contrarias a la seguridad vial.

Entre las sanciones está conducir sin la documentación en regla, como la licencia de conducción, el SOAT o la revisión técnico-mecánica; además de la obstrucción de carriles, abandono de vehículos y transporte ilegal, entre otras infracciones.

También se detectó a nueve conductores borrachos, en estos casos, se aplicó el protocolo establecido, que incluye la respectiva sanción y la inmovilización de los vehículos en parqueaderos autorizados.

Dato: también se reportaron siete siniestros viales que dejaron como saldo 11 personas lesionadas.

“El llamado a los conductores es a manejar con responsabilidad, prevención y respeto por las normas de tránsito, acciones que fortalecen la seguridad vial”, puntualizó Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.