Recuperan en Ibagué camioneta de $240 millones que había sido robada en Bogotá

Ibagué

Caracol Radio conoció que en actividades operativas de la Policía Metropolitana de Ibagué se logró la recuperación de una camioneta marca Toyota Hilux que presentaba inconsistencias en su placa, debido a esto se realizó un peritaje del vehículo a través del grupo de automotores de la SIJIN.

“Con la información obtenida del estudio técnico, se logró establecer que el automotor registraba una denuncia interpuesta ante la Fiscalía 568 de Bogotá por el delito de hurto. El vehículo había sido robado el 17 de agosto de 2025 en el barrio Castilla de la capital, mediante la modalidad de halado”, dijo el teniente Coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Tras la verificación se incautó el automotor y se trasladó a las instalaciones del Complejo Policial de Picaleña, donde se estableció contacto con su propietario con el fin de realizar la entrega del automotor avaluado a $240 millones.

Dato: en lo corrido del año se han recuperado 8 vehículos en Ibagué.

“Agradecido con ustedes, con la fuerza pública se siente uno orgulloso de nuestra Policia Nacional de Colombia, nuevamente mil y mil gracias por la recuperación de mi vehículo”, expreso el señor Fredy López, propietario de la camioneta.

Finalmente, el teniente coronel Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante operativo de seguridad ciudadana, manifestó que “Gracias al trabajo que realiza la Policía Metropolitana de Ibagué con su grupo de Fuerza Disponible hicieron una labor de verificación, solicitud de antecedentes y gracias a Dios logramos la recuperación de su vehículo”.