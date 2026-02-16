Interpretación de Abelardo de la Espriella en el Conservatorio del Tolima generó polémica

Tolima

En su más reciente visita a Ibagué, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella sorprendió por la interpretación musical que hizo dentro del Conservatorio del Tolima, junto al rector de la institución, James Sánchez.

En un video conocido por Caracol Radio, se observa a De la Espriella cantando un bolero mientras el rector lo acompaña en el piano. La escena ha generado polémica por tratarse de un espacio público, lo que, según algunos sectores, podría configurar una posible participación indebida en política.

“¿Qué es esta vergüenza? Y los profes atemorizados y amenazados en los municipios por ir a cualquier reunión de las candidaturas alternativas, no en su colegio, no usando recursos institucionales, sino reuniones ciudadanas donde tienen todo el derecho de participar”, manifestó la representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso.

En diálogo con Caracol Radio, el rector James Sánchez aclaró que no hubo ninguna convocatoria o reunión política en el Conservatorio para la campaña de De la Espriella. Según explicó, se trató de un recorrido guiado por la institución que terminó en la Sala Alberto Castilla con una interpretación espontánea, tanto vocal como en piano.

“Para que haya una participación indebida en política hay que organizar un evento, pero yo no he organizado ninguno; hay que convocar a personas, pero no he convocado a ninguna persona ni tampoco a quienes fueron a visitar la institución; era un reconocimiento de un bien de interés cultural. Debo decir que el caballero, con connotación musical, quería conocer en la Ciudad Musical el emblema más importante. Es un acto de reconocimiento a una entidad que ha hecho una labor importante durante 120 años”, explicó Sánchez.

Por su parte, el secretario de Cultura del Tolima, Alexander Castro, señaló que el rector del Conservatorio es quien debe responder por la polémica visita del aspirante presidencial y deslindó a la Gobernación de cualquier vínculo con la misma.

“Lo que nosotros podemos hacer es recomendar la prudencia debida frente a que son unos meses en los que debemos tener el máximo cuidado desde lo jurídico y desde lo legal. Sin duda, y ya para hacer jocoso el tema, hoy en Colombia van a conocer más el Conservatorio del Tolima. Esperemos que todas estas situaciones que se suscitan en la política le hagan bien al Tolima, independientemente de las repercusiones legales”, afirmó el funcionario.

Al final de su visita, Abelardo de la Espriella anunció que, de llegar a la Presidencia, tomaría el Conservatorio del Tolima como referencia de universidad musical para replicarla en el resto del país.