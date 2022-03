Establecen medidas de seguridad durante elecciones en Neiva

A través del Decreto 0123 de 2022, se dictaron normas especiales en materia de orden público con ocasión de las elecciones del próximo domingo donde se escogerán los miembros del Congreso de la República y se votarán las consultas de los partidos.

Dentro de las medidas establecidas está la recomendación a no repartir publicidad electoral dentro de los puestos de votación, como también el transporte de volquetas y otras disposiciones que deberán ser acatadas por los neivanos durante la jornada electoral.

“Uno de los apartes del decreto más importante es el artículo 12 que reglamenta la Ley Seca, que comienza a regir en la ciudad a partir del día sábado 12 de marzo a las 6:00 p.m. y que se extiende hasta el día lunes 14 de marzo a las 6:00 a.m. No es solamente no consumir licor sino también expender” indicó Faiver Hoyos secretario de gobierno de Neiva.

La Policía Nacional estará visitando lugares, gastrobares, estancos, donde no puede haber venta de licor y si toca sancionar se hará.

Durante la jornada no estará permitido el transporte de volquetas, con o sin carga, escombros, material de playa, todo esto hasta las 8:00 p.m. de ese mismo día. También desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. se prohíbe el parqueo de vehículos a 100 metros a la redonda de los puestos de votación.

Otra de las prohibiciones es la entrega de publicidad electoral, para ello la Policía será la encargada de decomisar el material, expedir los comparendos o sancionar a quienes infrinjan esta regla que el Decreto Nacional 318 también lo exige. Así mismo, las empresas transportadoras deberán garantizar el transporte durante la jornada en las zonas rural y urbana, sin incrementar sus tarifas.

Las autoridades recomiendan a la comunidad, informar sobre cualquier anomalía o saboteo al proceso electoral ante los organismos y así, garantizar el orden público.

Otras medidas

Los programas, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa que se transmitan con candidatos y dirigentes políticos, así como la propaganda electoral, deberán realizarse dentro de los parámetros del respeto a la honra, el buen nombre y a la intimidad de los demás aspirantes y de las personas en general, de manera que en ningún momento perturben el desarrollo normal del debate electoral.

No podrán usarse, dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Ley seca en toda la jurisdicción del municipio de Neiva, estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes a partir de las 6:00 p.m. del día 12 de marzo de 2022 hasta las 6:00 a.m. del día 14 de marzo de 2022 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Código Electoral.

La fuerza pública vigilará el traslado del material electoral, inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, a las comisiones escrutadoras.