Bomberos de Andes no suspenderá actividades tras la firma de un convenio

Luego de la polémica que generó el anunció del cuerpo voluntario de bomberos del municipio de Andes, de que a partir del 9 de marzo iba a suspender la atención de emergencias en esa población por falta de recursos para funcionar, en las últimas horas se conoció que gracias a un acuerdo firmado con la alcaldía continuarán prestando el servicio a la comunidad.

El comandante de bomberos, Gonzalo Correa Restrepo, explicó que la decisión de no seguir funcionando se había tomado ya que la administración municipal les había asegurado que no había recursos diferentes a lo recaudado por la sobretasa bomberil, ante lo que los socorristas aseguraron que eran insuficientes y por ello no podían operar. Pero el jefe de bomberos y el alcalde Carlos Alberto Osorio llegaron a un acuerdo para inyectar los 300 millones de pesos que se requieren este año, es decir, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre.

“Nos reunimos, planteamos nuestra situación, el alcalde planteó su situación y efectivamente logramos organizar que el contrato se firmará, de acuerdo a lo que habíamos planteado en la socialización del presupuesto de bomberos el pasado 20 de diciembre, ese presupuesto suma alrededor de 300 millones de pesos”, agregó el comandante Correa.

Además, dijo que a los bomberos les tocará aportar unos 80 o 90 millones de pesos adicionales que saldrán de los contratos que tienen con varias actividades, entre otros, por el traslado de pacientes en la ambulancia y recarga de extintores o vistos buenos y de seguridad en establecimientos comerciales.

“Ese convenio solamente es para el funcionamiento es para el cuerpo de bomberos, es para el pago de la nómina y ya para algunos gastos adicionales como comprar algunos equipos tendríamos que generar algunos proyectos”, recalcó.

El convenio se espera sea oficializado este martes por parte de la alcaldía de Andes.