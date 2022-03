Alcalde de Ibagué no será condenado por el delito de peculado por uso

Luego de cuatro años y nueve meses el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ibagué accedió a la petición de la defensa del alcalde Andrés Hurtado de precluir la investigación que se le adelantaba por el delito de peculado por uso.

Los hechos se remontan al 2014 cuando el mandatario local fungía como administrador del Aeropuerto Perales, para ese año la pista de la terminal aérea fue prestada para el ingreso de vehículos, en los que se habrían realizado piques de cuarto de milla.

Según el abogado el abogado Andrés Felipe Caballero, defensor de Hurtado, el 31 de mayo de 2017 al alcalde le fue imputado el delito de peculado por uso, por lo que se cumplió el tiempo para que la justicia precluyera el proceso debido a que no se logró concluir el juicio.

“El termino de prescripción se trata de 4 años y seis meses, el proceso no ha culminado, me encuentro en la oportunidad procesal que el legislador me habilita para realizar esta petición, por tanto, solicito se decrete la prelusión de peculado por uso para mi cliente”, sostuvo Caballero.

Por su parte la Fiscal 38, Elizabeth Torres, pidió que se investigue quién fue el culpable para que este delito prescribiera.

“Dejar en claro que esta prescripción no corrió por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, por lo tanto, solicito su señoría que cuando sea el momento de tomar la decisión en este tipo de preclusión, se compulsen las copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial se investigue desde esta fiscal en adelante para que se establezca la responsabilidad de la preclusión que solicitó la defensa del ingeniero Hurtado Barrera”, aseguró Torres.

Al final el juez Henrry Beltrán aceptó la petición, por lo que se confirmó la preclusión del delito de peculado por uso, el alcalde de Ibagué seguirá enfrentando a la justicia por el delito de ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas.

La continuación del juicio oral será el próximo 18 de marzo a petición del abogado del alcalde debido a que se deberá revisar que pruebas se mantienen y que testigos continúan.

Daniel Cadena Ortiz resultó siendo el único condenado en esta investigación judicial, el ex vigilante de Perales paga una condena de 54 meses de cárcel por peculado por uso.