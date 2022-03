Sin recursos, ni garantías están los candidatos a curul de paz del Tolima

Sin recursos, ni garantías y luchando contra los partidos políticos, así va la campaña de los 22 aspirantes a una curul de paz en el Sur del departamento del Tolima, donde denuncian abandono del Estado.

En la zona rural de los municipios de Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco encontramos un alto desconocimiento sobre el proceso electoral por parte de la comunidad. La gente no sabe quiénes son los 22 aspirantes que conforman las 11 listas inscritas.

Incluso, una víctima de desplazamiento forzado, aseguró no conocer de esta posibilidad “No conozco del proceso, yo fui víctima de desplazamiento en el año 2.007, pero si hay la oportunidad sería bueno votar desde que no nos digan mentiras, ahora nos pintan pajaritos de oro, pero al final no cumplen con nada”, dijo Estela Ramírez.

Pero mientras esto sucede, los candidatos manifiestan que el Estado los abandonó, los recursos para la financiación no llegaron y los partidos políticos lograron permear algunas campañas.

“No nos han pagado las pólizas, está la viabilidad del proceso, se han entregado los documentos, pero no tenemos recursos y vemos como han permeado los partidos políticos algunas campañas, es difícil porque si se investiga muy seguramente esa silla quedará vacía porque no elegimos a una persona que hizo bien el proceso”, manifestó Yisela Vargas, candidata de la Fundación Mil Jóvenes por el Progreso de un Pueblo.

Por su parte Horacio Mahecha, aspirante de la asociación de Desplazados del Sur del Tolima, sostuvo que el mismo Estado ha torpedeado toda esta lucha “A la fecha no hemos recibido ni un peso, es lo mismo que ocurre a nivel nacional, solo hemos tenemos acompañamiento de seguridad”.

Mahecha a la vez ratificó que los partidos políticos están apoyando a candidatos en esta zona del departamento, “Llámese partido Conservador, Liberal etc., por debajo de acuerda porque ellos saben que esto no puede ser público, por desgracia las pruebas son muy débiles, es triste que la curul quede en manos de los políticos de siempre”.

Otra de las grandes preocupaciones es que no se logró la ampliación de los puestos de votación en la zona rural, epicentro de la elección, así lo confirmó el registrador de Chaparral, Willintong Peña.

“El tema se hizo en compañía del alcalde, la respuesta de la Registraduría es que como son ocho puestos, hay que enviar las hojas de vida, están en un preaprobado, pero para unas próximas elecciones de autoridades locales se aprueben”, comentó Peña.

El funcionario de la entidad aclaró además que se viene realizando un proceso de capacitación para que los habitantes conozcan lo que se debe saber para elegir el representante 15 de las curules de paz.

Por último, J.J Pino, líder social del Sur del Tolima, dijo que estos candidatos son protagonistas sin protagonismo “No se les cumplió, muchas trabas por parte del Gobierno, ellos han tenido muchísimas limitaciones, creemos que a eso se le debe sumar el miedo que existe en algunos territorios por el orden público y que hay mucho candidato que no sabe a qué están aspirando y no tienen la claridad”.

En medio todas las dificultades que se han presentado, en los cuatro municipios se escucha que el proceso se debería aplazar por falta de garantías.