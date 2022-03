Víctimas prefieren la Silla Vacía ante politiquería en curules de paz

En la circunscripción de los Montes de María hay 40 candidatos que compiten por la curul especial, algunos de ellos advirtiendo que quedaron en medio de la lucha de dos "Goliat", haciendo referencia a las clases políticas tradicionales de Sucre y Bolívar que estarían apoyando a candidatos.

Edgardo Flores, coordinador de la Mesa de Víctimas en El Carmen de Bolívar, señaló que el proceso fue mal diseñado y que estas elecciones, de carácter especial, debieron realizarse aparte de las legislativas.

"Estas elecciones no se tendrían que dar porque es compromiso del Estado dar recursos para financiar las campañas y eso no ha ocurrido, se están exigiendo pólizas por encima de los $6 millones para campesinos que no cuentan con ese dinero", indicó.

Agregó que mientras los representantes de las víctimas están haciendo campaña con las uñas, visitando en moto y hasta en burro las veredas, otros candidatos se movilizan en camionetas y cuentan con afiches publicitarios, con financiación de políticos tradicionales.

"Están ofreciendo electrificación y placahuellas, que un campesino, un líder rural no tiene la posibilidad de prometer. Estas personas son respaldados por concejales y dirigentes políticos del departamento", exclamó.

Mientras tanto, aspirantes a la curul como María Francisca Lentino, aseguran que durante su campaña no han tenido publicidad, ni espacios en medios de comunicación locales.

"Con los recursos que logramos recoger entre varios compañeros pagamos la gasolina de motocicletas y recorremos vereda en vereda llevando nuestras propuestas y haciendo pedagogía del acto legislativo porque el Estado no ha socializado el proyecto de las Curules Transitorias Especiales para la Paz con estas comunidades", advirtió Lentino.

Esta mujer, oriunda del corregimiento de San Isidro, lamenta que el mismo Estado ha puesto "trabas" para desarrollar la campaña. "A la guerrilla no le pusieron tantos problemas para llegar al Congreso como lo hacen con nosotros".

Lentino explicó que muchas de las clases políticas se inscribieron a través de una asociación y han hecho la campaña a la perfección porque tienen los recursos y hay la posibilidad de que uno de ellos se quede con la curul y no van a trabajar por las comunidades como nosotros sí podríamos hacerlo ya que entendemos nuestros territorios".

Compra de votos

Varios de los candidatos y líderes sociales consultados en terreno, denunciaron que a las campañas por las curules de la paz llegaron las irregularidades de la política tradicional, como ofrecimiento de dádivas a cambio de votos.

Desde animales como reses, gallinas o dinero en efectivo son ofrecidos a campesinos y victimas con amplias necesidades.

Argemiro Capella, de 70 años de edad, es líder de la vereda El Bálsamo del corregimiento de El Salado. En sus manos tiene la experiencia de cultivar el tabaco que ya desapareció de la región tras la incursión de grupos armados. Hoy es uno de los más reconocidos cultivadores de yuca y ñame.

Capella también tiene la experiencia de observar cada cuatro años el desfile de políticos y emisarios por las trochas de la vereda en donde hoy hay 42 familias que progresivamente han retornado, llevando las mismas promesas de siempre.

"Ya no comemos cuento", dice Argemiro tras relatar que hay candidatos que se han acercado preguntando cuántas gallinas necesita para conformar un galpón, a cambio de "conseguirle unos voticos".

"Llegan con 30.000 pesos en efectivo y lastimosamente muchas personas lo toman para alimentar a su familia porque no consiguen mayores recursos, pero aquí ya no nos meten los dedos en la boca", señala el líder de la comunidad.

Añade que el otro tema que es "caballito de batalla para los politiqueros" es el servicio de agua potable. "Actualmente viene un carrotanque una vez a la semana para llenar los tanques con 50.000 litros en el colegio y para las viviendas y los políticos llegan a prometer mil maravillas cazando votos", recordó.

Por su parte, Dionisio Alarcon, quien es candidato por la circunscripción advirtió que hay candidatos que supuestamente son victimas y tienen hasta asistentes y se movilizan en camionetas.

"En las duplas inscritas estamos en una desventaja abismal por campañas con financiación licitas. Estamos trabajando con las uñas y sin ningún tipo de financiación, visitando vereda a vereda en burro, en moto. Unos usan camionetas y han tenido facilidades y ofreciendo dadivas y cosas que normalmente uno escucha de la politiquería".

Agregó que "hay aspirantes que ofrecen energía eléctrica en las zonas rurales, porque amplias zonas anhelan este servicio y hacen cualquier cosa por tenerlo y de esto se están aprovechando".

Alarcón reiteró que "esta curul es diferente a la ordinaria y que tiene carácter especial y es que sean las victimas quienes determinen llevar al Congreso, así como se ha dado la campaña las curules de paz no tendrán los resultados que se esperan, porque hay personas que están vestidas de victimas y que se están aprovechando de esta curul".

A su turno, Jorge Montes, líder social en los Montes de María, denunció que recientemente hubo un trasteo de votos por personas ajenas a la región que fueron inscritas para poder votar por las curules especiales.

"Recientemente vimos buses que traían a personas que viven en Barranquilla, municipios del Atlántico y algunos barrios de Cartagena hasta corregimientos y veredas como Caracolí y Bajo Grande para que zonificaran sus cédulas", dijo Montes, quien aseguró que no ha habido acciones por parte de los organismos de control.

Por otra parte, para Montes no existieron filtros más radicales para determinar quiénes son verdaderas víctimas y campesinos, su trayectoria, lugar de residencia o si ya fueron funcionarios por cargos populares.

"Con el cuento que se va a escoger un representante a la cámara se está pescando en río revuelto", sentenció.

"No tengo pacto con partidos tradicionales": Ramiro Ortega

Caracol Radio consultó a Ramiro Ortega, candidato a la curul especial, tras los señalamientos recogidos en terreno por habitantes del casco urbano y rural de El Carmen de Bolívar, de supuestamente tener el respaldo de casas políticas, concretamente de Vicente Blel Saad, condenado por parapolitica y padre del actual gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff.

Ortega aseguró que "con el señor Blel, ojalá lo que andan diciendo fuera cierto porque hoy me declarara ganador porque no he contado con esa ayuda de él, ni con ninguno. Sólo he tenido la ayuda de Dios y de campesinos".

Sostuvo que "he sido víctima de matoneo, diciendo que estoy inhabilitado. Esas mismas personas no pueden demostrar que son campesinos como lo soy yo.

Esos cuellos blanco que me están tildando se tendrán que arrepentir de toda la infamia que han montado. No tengo que hacer pacto con ninguno para llegar a tener una curul".

Agregó que como el resto de campesinos, por incumplimiento del Gobierno con el giro de los recursos, "he hecho una campaña como se ha podido, con apoyo de amigos hacemos la vaquita y nos colaboran con una moto, un burro, los pasajes en bus y afiches publicitarios".

Finalmente indicó que "esas personas que dicen que hay riesgo político son políticos, fueron exalcaldes y están llevando la bandera de campesinos