Personería de Medellín investiga irregularidades en atención a emergencias

La Personería de Medellín investiga irregularidades en el funcionamiento del programa de Atención Prehospitalaria -APH- de la Secretaría de Salud Municipal

El ente realizó visitas a las instalaciones para verificar el estado de las ambulancias y la situación contractual del personal tras quejas que llegaron a la institución

“Se evidenciaron que algunas ambulancias no cumplen con las condiciones técnicas mínimas para su buen funcionamiento, por ejemplo el algunas estaban sin encontró sin tensiómetro para población adulta ni pacientes pediátricos, el aspirador sin funcionamiento, el uso de oxígeno está inhabilitado por daño en el flujómetro, el aire acondicionado no funciona etc., nos preocupa porque este es un periodio de muchas enfermedades respiratorias”, informó Mayelis De La Rosa Madrid - Líder del Observatorio de Salud

Por su parte la Alcaldía de Medellín respondió que las ambulancias se están cambiando por vehículos más nuevos, con modelos entre 2019 y 2022 que llegarán en las próximas semanas y que los vehículos actuales cumplen con todas las condiciones para atender la demanda