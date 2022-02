Las AGC estarían obligando campesinos hospedar a sus integrantes en Ituango

Caracol Radio conoció la denuncia de varios campesinos que indican que se sienten intimidados por el Clan del Golfo, también conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que hace presencia en gran parte del territorio. Aseguran que en varias ocasiones ese grupo armado les ha solicitado que permitan hospedarse en sus casas durante varios días a algunos de sus integrantes.

Aunque las peticiones no son de manera violenta, si no lo hacen se ven expuestos a una represalia de los ilegales. Inicialmente la petición es por dos o tres días, pero los mal llegados huéspedes se quedan hasta una semana durmiendo y comiendo en sus casas, incluso algunos de ellos no son del departamento de Antioquia y son completamente forasteros. El temor se fundamenta en que se sienten vigilados e intimidados. La orden presuntamente es enviada por jefe del Clan del Golfo en Ituango con sus emisarios por lo que no les queda otro camino que aceptar o atenerse a las consecuencias.

Otra denuncia que se hace desde la zona rural de Ituango, es que las AGC también estarían financiando la resiembra de coca en algunas veredas del corregimiento de La Granja, entre otras zonas. Para ello les estarían proporcionado las semillas y dinero para llevar a cabo la tarea recomendada, en muchas ocasiones forzados por el grupo ilegal o en otras llevados por la dura economía que los golpea en el territorio.

Caracol Radio también conoció que varias viviendas o parcelas de excombatientes que han sido abandonadas tras la salida de ellos de la zona por amenazas o para evitar agresiones del Clan del Golfo han sido ocupadas por los ilegales, incluso muchas ya están llenas de ganado comprado por ellos. Esto estaría ocurriendo exactamente en el cañón de Santa Lucía en zonas cercanas al antiguo ETCR.

Esta situación que denuncian a través de Caracol Radio nuevamente tiene llenos de miedo a los labriegos que deben soportar las presiones y las órdenes de los grupos ilegales, pero que no se atreven a denunciar ante las autoridades porque eso sería una sentencia de muerte, además, porque no sienten la confianza suficiente con la fuerza pública.