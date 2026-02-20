Medellín refuerza vacunación contra fiebre amarilla con jornada el 28 de febrero

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín anunció una nueva jornada masiva de vacunación contra la fiebre amarilla para el próximo 28 de febrero, como parte de las medidas de prevención frente a esta enfermedad viral transmitida por mosquitos.

Aunque en la capital antioqueña no se registran casos y no existen antecedentes históricos recientes de la enfermedad, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a mantener la protección individual, especialmente en personas que viajan a zonas de riesgo.

Más de 121.000 dosis aplicadas en 2025

De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2025 se aplicaron 121.490 dosis contra la fiebre amarilla en Medellín, principalmente en población entre los 15 y 39 años, lo que —según la Administración Distrital— demuestra la disponibilidad del biológico y la capacidad de respuesta de la red de servicios.

La vacuna es gratuita, de dosis única y brinda protección de por vida.

“Reiteramos el llamado a la ciudadanía a vacunarse contra la fiebre amarilla, una enfermedad prevenible que, sin embargo, continúa generando afectaciones graves en el país. Desde 2024, se han registrado 169 casos confirmados y más de 70 fallecimientos, de los cuales 13 ocurrieron durante el último año. Aunque la mayoría de los contagios se han concentrado en departamentos como Tolima, en Antioquia no se reportan casos y Medellín no ha tenido registros históricos de la enfermedad”, expresó la líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Rita Almanza Payares.

Más de 80 puntos habilitados en la ciudad

Para la jornada del 28 de febrero estarán disponibles más de 80 puntos de vacunación distribuidos en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a verificar su carné de vacunación y acudir a los lugares habilitados en caso de no contar con la dosis, especialmente si tienen previsto desplazarse a zonas donde circula el virus.

Los puntos de vacunación pueden consultarse en el sitio web oficial de la Secretaría de Salud de Medellín.

Síntomas y recomendaciones

La Secretaría de Salud recordó que ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, escalofríos, malestar general, náuseas o vómito, se debe acudir oportunamente a los servicios médicos y evitar la automedicación.

La administración reiteró que la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la educación en salud continúan activas en la ciudad como parte de la estrategia preventiva frente a esta enfermedad.