Rionegro se prepara para la versión n.° 21 del Torneo de Fútbol IMER

Rionegro, Antioquia

La inauguración oficial se realizará con una jornada que comenzará a las 8:00 a.m. con un desfile desde el Parque Principal y culminará en el emblemático Campo Santander, donde a las 9:00 a.m. se llevará a cabo el acto protocolario de apertura.

Desde su primera edición en 2005, el torneo se ha consolidado como un escenario clave de integración regional y como uno de los pilares de la apuesta municipal por la Ciudad del Bienestar. Para este 2026, el certamen contará con 13 categorías, desde el Festival (2020), dirigido a los más pequeños, hasta la categoría 2008.

El torneo se disputará entre el 22 de febrero y el 22 de junio, con programación de partidos todos los sábados y domingos. Cada categoría tendrá premiación para el equipo campeón, reconociendo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que hacen del fútbol una verdadera escuela de valores.

La Administración Municipal, extendió la invitación a la comunidad para acompañar la inauguración y vivir esta nueva edición como una gran fiesta del fútbol formativo, donde el deporte continúa consolidándose como motor de integración, bienestar y desarrollo para Rionegro y el Oriente antioqueño.