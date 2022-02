Mujer en Pereira denuncia amenazas de muerte por parte de su expareja

Es la historia de Andrea Vargas, quien está buscando apoyo para dar a conocer su historia porque teme por su vida y la de su familia, y no ha tenido respuesta oportuna por parte de las autoridades.

Andrea, denuncia que ha sido víctima de múltiples ataques de violencia física y psicológica por parte de su ex pareja, identificado como Julián Andrés Gil, con quien sostuvo una relación por unos meses durante el año 2021. En la relación, este presunto agresor la celaba constantemente y controlaba sus llamadas, mensajes, e incluso las visitas a la casa de su mamá.

Al terminar la relación, este hombre empezó a amenazarla y perseguirla llegando al punto de golpearla por primera vez, causándole graves lesiones, en el momento en que salía de un centro comercial de Pereira junto a su hija. Aunque buscó ayuda de la Policía, Andrea relató que no se dirigió a Medicina Legal porque el hombre continuaba persiguiéndola por lo que prefirió irse a su casa.

Los días siguientes, el hombre continuaba enviándole mensajes amenazantes y siguiéndola, incluso, ingresó al parqueadero donde ella guardaba su moto y se la destruyó.

"Yo fui con mi hija a la estación de policía así aporreada y todo y me dijeron que tenía que ir a Medicina Legal para que me valoraran y nosotras íbamos saliendo de la estación cuando Julián estaba escondido entonces me tuve que devolver a pedirle ayuda a la Policía y me escoltaron hasta la casa. El 25 de diciembre me destruyó la moto y me decía que ya había empezado la venganza", expresó Andrea.

En otra ocasión, el hijo de Andrea reconoció al hombre mientras se escondía en una zona cercana a su trabajo, por lo que la alertó, llamaron a la Policía y pese a que lo capturaron y le decomisaron un arma corto punzante, lo dejaron en libertad horas después. Ese mismo día en la mañana, él ya la había agredido y golpeado, pero al momento de llegar la Policía, ya se había escapado.

"Él llegó a mi punto de trabajo y me dijo: mamita Julián está escondido por favor llame a la Policía. Entonces cuando llegaron, mi hijo los llevó a donde estaba y lo cogieron, le quitaron un destornillador grande al que le había sacado filo porque con eso me iba a matar. Se lo llevaron, le hicieron un comparendo y lo soltaron, volvió a mi trabajo a atacarme nuevamente y a decirme que me iba a matar, me mostró una pistola", contó.

El pasado 12 de febrero, Andrea sufrió una nueva agresión por parte de Julián, causándole graves lesiones en su rostro y cuerpo al punto de haber perdido el conocimiento por unas horas y de estar actualmente incapacitada porque su movilidad se ha reducido.

En ese estado, acudió nuevamente a la Fiscalía a poner otra demanda y pero la respuesta fue que no podían emitir una orden de captura y que tenían que esperar.

"Me llevaron para la clínica en urgencias hasta el domingo que me sacó la Policía. La vez del 25 de enero yo fui a la Fiscalía aporreada a poner otras dos denuncias y me dijeron que no podían hacer nada, que había que esperar. Ahora yo salí esta vez de la clínica y quedé con un traume en el lado izquierdo de la columna que me ha dificultado pararme y volví a la Fiscalía así como estaba", relató.

Ya son cuatro las denuncias que la mujer ha interpuesto en la Fiscalía y pese a la gravedad de los ataques, las amenazas y el riesgo que corren Andrea y su familia, no ha obtenido respuesta oportuna por parte de ninguna autoridad.

En este momento, Andrea continúa incapacitada en su casa recuperándose de las múltiples lesiones generadas por la última agresión de la que fue víctima. No obtuvo más respuesta de las autoridades y su agresor continúa hostigándola a las afueras de su vivienda.