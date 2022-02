La comida en Capurganá también se recicla, nada se pierde

La comunidad del corregimiento ha aplicado lo que las madres desde hace muchos años nos han inculcado, la comida no se bota, ese es el lema de los comerciantes de restaurantes y hoteles. Todos recolectan los residuos de alimentos que los comensales no consumen y en vez de botarlo lo reutilizan. Varias personas son las encargadas de recoger los desechos orgánicos y lo hacen una vez al día en los hoteles y restaurantes.

“Aquí es un tema sagrado por decirlo así, porque los desechos de comida que la persona no los va a utilizar en las casas y locales tienen unos dos o tres tanques y si ellos no tienen marranos o demás animales siempre hay un señor que dice si tienen algún desperdicio yo lo recojo”, dijo Abel Villa, trabajador de uno de los hoteles.

Algunos empresarios también tienen sus propias fincas donde tiene animales domésticos y si no les sirve para alimentarlos lo reutilizan para abonar los cultivos de dónde sacan algunos alimentos para atender a los clientes.

“La comida se está reciclando, porque fíjese esto no me lo voy a comer, pero tampoco va a la basura, va para un marrano que se ve a engordar luego me va a servir para alimentarme yo”, expresó el señor Villa.

El sentido de pertenencia por el territorio se ha incrementado con el paso de los meses, por ello también trabajan en tratar de tener el pueblo limpio y libre de basuras, en la medida de lo posible.