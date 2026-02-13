En Urabá le incautaron 2.500 balas de fusil al Clan del Golfo; se investiga si eran de la policía

Urabá- Antioquia

Soldados del Batallón Vélez de la Brigada 17, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales 7, incautaron abundante munición calibre 5.56mm que era transportada por un hombre en el municipio de Turbo en el Urabá antioqueño. Al parecer, esta persona sería integrante del Clan del Golfo.

El reporte del coronel Diego León Grimaldos, comandante de la Brigada 17 del Ejército con sede en Urabá, manifestó que el hombre se movilizaba en una motocicleta, la cual fue incautada.

“Se logra la captura de un integrante de la subestructura Fernando Kendo Estrada del Clan del Golfo, al cual se le incautan más de 2.500 cartuchos en la vereda Las Garzas del municipio de Turbo. Con esta operación se debilita el accionar delictivo de este grupo armado”, manifestó el oficial.

Hipótesis de la procedencia de la munición

Caracol Radio recibió información, la cual indica que, al parecer, la munición incautada podría pertenecer a la Policía Nacional de la subregión y que sería un lote que podría ser extraído de unas de las sedes. Este medio de comunicación consultó al coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la policía Urabá, para consultar sobre la situación y manifestó que no tiene reporte de municipio desaparecida; sin embargo, la investigación está en curso.

“Ahí ya tenemos que empezar a hacer la trazabilidad de esa munición, los lotes, a quién pertenecen, si es de nosotros; inmediatamente empezaremos a dedicar en nuestros inventarios trazabilidad y, pues, alguien tendrá que, por supuesto, responder”, agregó el coronel.

Agregó que, una vez tenga un resultado de la investigación, la hará pública para esclarecer el hecho.