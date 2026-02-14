Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 feb 2026 Actualizado 02:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Medellín

Un muerto y dos heridos deja el choque de un carro en Sabaneta

El conductor chocó su carro contra un local comercial. La prueba de alcoholemia salió negativa.

Accidente en Sabaneta - foto Denuncias Antioquia

Accidente en Sabaneta - foto Denuncias Antioquia

Sabaneta- Antioquia

En la tarde de este viernes, un carro chocó con un local comercial en el sur del valle de Aburrá, lo que sorprendió a la comunidad que socorrió a las personas que quedaron afectadas en el siniestro vial.

Según el reporte preliminar de las autoridades locales del municipio de Sabaneta, una persona que se movilizaba en un vehículo ingresó casi por completo a un local, ocasionando daños materiales y generando la muerte a una persona y heridas a otras dos. Este hecho ocurrió en el sector del Plebiscito, Calle Larga.

Luego de llevar a los heridos a un centro médico, el conductor fue abordado por las autoridades que le realizaron la prueba de alcoholemia que salió negativa.

Las autoridades competentes iniciaron la investigación para determinar qué fue lo que ocasionó el accidente, si fueron fallas mecánicas u otra situación diferente.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que se interpreta.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir