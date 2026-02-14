Un muerto y dos heridos deja el choque de un carro en Sabaneta

Sabaneta- Antioquia

En la tarde de este viernes, un carro chocó con un local comercial en el sur del valle de Aburrá, lo que sorprendió a la comunidad que socorrió a las personas que quedaron afectadas en el siniestro vial.

Según el reporte preliminar de las autoridades locales del municipio de Sabaneta, una persona que se movilizaba en un vehículo ingresó casi por completo a un local, ocasionando daños materiales y generando la muerte a una persona y heridas a otras dos. Este hecho ocurrió en el sector del Plebiscito, Calle Larga.

Luego de llevar a los heridos a un centro médico, el conductor fue abordado por las autoridades que le realizaron la prueba de alcoholemia que salió negativa.

Las autoridades competentes iniciaron la investigación para determinar qué fue lo que ocasionó el accidente, si fueron fallas mecánicas u otra situación diferente.