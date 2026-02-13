Capturan en La Candelaria a presunto responsable de homicidio ocurrido en Manrique
Fue capturado un hombre señalado de homicidio agravado, por hechos ocurridos el 19 de enero de 2025 en el barrio Manrique La Honda.
Medellín
De acuerdo con la investigación, el caso se originó en medio de un hecho de intolerancia social entre la víctima y el presunto agresor. Según las autoridades, el señalado atacó a la otra persona con un arma cortocontundente, causándole la muerte en el lugar.
La detención se realizó en la comuna La Candelaria, el capturado presenta antecedentes judiciales por homicidio y tentativa de homicidio. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará con el proceso judicial correspondiente mientras avanzan las investigaciones para esclarecer plenamente lo sucedido.
Más información
Este caso dejó una víctima mortal y afectaciones a la convivencia en el sector. Con esta captura, ya son 13 las personas detenidas por el delito de homicidio en lo corrido de 2026, en el marco de las acciones articuladas para prevenir y judicializar este delito en la ciudad.