La mayoría de personas tienen buenos niveles de protección : One Health

Ya se conocieron los resultados preliminares del estudio de vigilancia genómica One Health de la UNAL Medellín que desde febrero de 2021, apoyo al INS en la secuenciación genómica del COVID-19, es decir, determina su composición genética y adicionalmente monitorea la respuesta inmune a las vacunas en un grupo de personas y qué variantes están circulando

En un año el Laboratorio One Health ha secuenciado 2.577 muestras procedentes de Antioquia, principalmente, lo que representa casi 60% de las secuencias exitosas proporcionadas al Departamento, aunque también ha procesado muestras de sitios como Leticia (Amazonas), Barranquilla (Atlántico) o Villavicencio (Meta).

Se encontró que la mayoría de personas tienen buenos niveles de protección, y que aquellas infectadas que han sido hospitalizadas o tuvieron dificultades por severidad de la enfermedad, no se habían vacunado, habían sido vacunados hacía más de seis meses o tenían su esquema incompleto siendo en su mayoría mayores de 60 años con comorbilidades.

Por tanto, se evidenció que la vacunación ha logrado reducir el el impacto de la enfermedad en la población:

“Si Antioquia no hubiera vacunado con más 10 millones de dosis no estaríamos hablando este cuento. Ómicron, por ejemplo, baja por la vacunación, no porque el virus sea menos letal, al contrario, cada vez es más infeccioso y puede hacer que los pacientes con comorbilidades lleguen a una UCI, sin embargo, la vacunación frenó eso”, afirmó Juan Pablo Hernández Ortiz, director del Laboratorio One Health afirmó

Juan Pablo agregó que el laboratorio está evaluando hacer este seguimiento no solo con el COVID-19 y sus variantes sino también con otras enfermedades infecciosas como el dengue, chikungunya y la malaria.