Afectados por derrumbe en Pereira tuvieron que volver a la zona de riesgo

Hay versiones encontradas entre los damnificados por el derrumbe del pasado 8 de febrero en el área metropolitana de Pereira y las autoridades porque, mientras los alcaldes dicen que están garantizando la habitabilidad de los más de 470 afectados, la comunidad asegura lo contrario.

Una de las líderes comunales de la zona le contó a Caracol Radio que una semana después de la tragedia, quienes fueron evacuados en la comuna del río de Pereira tuvieron que regresar a las casas, colocando en riesgo sus vidas, porque no tienen con qué pagar arriendo en otros lugares y las autoridades no les han dado algún subsidio.

"La mayoría regresó porque no han sido reubicados, no tienen para dónde irse. No hay nada de arrendamientos, no hay nada", dijo la líder.

Esta casa radial habló con el alcalde de Pereira, Carlos Maya, quien manifestó que sí les están garantizando el pago de hoteles a quienes lo requieren; sin embargo, según el mandatario local, muchos han decidido regresar a la zona de la emergencia porque así lo quieren.

"Les hemos ayudado con alimentos, kits de aseo, hospedaje en un hotel y vamos a pasar a la etapa de subsidios de arrendamientos. Estamos notificando a las familias con apoyo psicosocial. Algunos no han atendido la solicitud de desalojo. Los vamos a reubicar lo más pronto posible y vamos a tomar acciones policivas para recuperar la zona", agregó el mandatario.

Esta situación no solo se está registrando en la capital risaraldense, también los habitantes del barrio La Esneda de Dosquebradas aseguran que han sido olvidados por parte de la administración municipal y no tienen otra opción que retornar a las viviendas que fueron evacuadas.

Frente a esto, el alcalde de Dosquebradas, Diego Ramos, aceptó que los trámites para acceder a los subsidios son dispendiosos; no obstante, al igual que el alcalde de Pereira, puntualizó que los damnificados han optado por regresar por su propia voluntad.

Lo cierto es que, según los organismos de socorro y los conceptos técnicos de los expertos, la zona es inhabitable porque se registra riesgo no mitigable y, en cualquier momento, otro deslizamiento de grandes proporciones se podría registrar como el de la semana anterior donde infortunadamente fallecieron 17 personas y 36 más quedaron heridas.