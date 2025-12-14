Belleza premium a domicilio en Colombia: el auge de los servicios personalizados que ahorran tiempo

En las principales ciudades de Colombia, donde el tiempo se ha convertido en uno de los recursos más escasos, los servicios de belleza premium a domicilio emergen como una alternativa cada vez más valorada. Este segmento, caracterizado por altos estándares de calidad, personalización y comodidad, ha experimentado un crecimiento sostenido, alineado con las nuevas dinámicas de consumo urbano.

Lejos de limitarse a un corte de cabello o un servicio básico de uñas, la belleza premium integra bienestar, experiencia, tecnología y sostenibilidad. Los consumidores —especialmente mujeres profesionales— están dispuestos a pagar más por servicios que les permitan optimizar su tiempo sin renunciar a resultados de alto nivel.

Movilidad y falta de tiempo: factores clave del cambio

La transformación del consumo de servicios de belleza está estrechamente ligada a la movilidad urbana. Según el ranking de TomTom, Bogotá ocupa el puesto 17 a nivel mundial en congestión vehicular, con un promedio de 119 horas al año perdidas en trancones por trabajador. Cali, por su parte, se ubica en la posición 23.

Este panorama ha acelerado la adopción de los llamados servicios beauty on-demand o “belleza bajo demanda”, que eliminan desplazamientos, filas y tiempos de espera, ofreciendo atención especializada directamente en casa u oficina.

HEFY Premium: una apuesta por elevar el autocuidado a domicilio

En este contexto, HEFY Colombia, plataforma de belleza y bienestar a domicilio presente en Bogotá, Medellín y Cali, anunció el lanzamiento de HEFY Premium, una nueva categoría de servicios diseñada para elevar los estándares del autocuidado en casa.

La iniciativa responde, según la compañía, a una creciente demanda por experiencias diferenciadas, con profesionales más especializados y productos de mayor calidad.“Seguiremos con nuestros servicios tradicionales, pero incorporamos una línea más personalizada, con profesionales expertas y productos destacados en uñas, peinados, maquillaje y masajes, para ofrecer experiencias más completas”, explicó Laura Serrano, CEO y fundadora de HEFY Colombia.

Profesionales mejor calificadas, experiencias superiores

Actualmente, de los cerca de 200 profesionales vinculados a la plataforma, solo 30 hacen parte del nivel Premium. Sin embargo, la meta de la compañía es que cada vez más prestadoras puedan acceder a esta categoría mediante procesos de formación y certificación continua.

Este modelo no solo busca fidelizar a usuarios exigentes, sino también abrir mejores oportunidades económicas para las profesionales del sector.“Cuando una profesional invierte en capacitación y mejora su servicio, también merece ganar más. HEFY Premium nace para reconocer ese esfuerzo y dignificar esta profesión”, concluye Serrano.