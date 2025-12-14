Resultados Lotería de Boyacá HOY 13 de diciembre de 2025: consulte los premios

Imagen de referencia a ganadora de la lotería de Boyacá 22 de noviembre/ Getty Images

La lotería de Boyacá, uno de los juegos de suerte y azar más tradicionales de Colombia vuelve a generar expectativa entre apostadores de todo el país con motivo de su sorteo habitual de este sábado, 13 de diciembre.

Lea más: ¿Cómo jugar la lotería con su fecha de nacimiento? Aquí la formula

Esta lotería, parte del calendario oficial de juegos autorizados por Coljuegos, es un juego administrado por la Sociedad de Capital Público Departamental Lotería de Boyacá, reconocido por sus importantes premios en dinero y su tradición dentro del sector de loterías de Colombia.

Sus sorteos se realizan semanalmente, todos los sábados por la noche, y son reconocidos por su cobertura nacional. La operación de la Lotería de Boyacá, como el de otras loterías en Colombia, está dentro del marco regulatorio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, administrado por Coljuegos, entidad estatal que supervisa y expide los reglamentos para este tipo de juegos.

Resultado Lotería de Boyacá HOY 13 de diciembre

El sorteo de hoy mantiene la expectativa de miles de colombianos que aguardarán los resultados del sorteo #4602, cuyos números serán publicados a las 10:40 p.m.

Número ganador:

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá¡?

Para participar se requiere ser mayor de 18 años. El jugador adquiere un número y una serie impresos en el billete, que pueden ser comprados en puntos física o a través de canales virtuales autorizados como LottiRed o Baloto y otros distribuidores de juego legal.

También es posible participar en la lotería en línea, opción que permite seleccionar el número de preferencia y jugar en tiempo real desde cualquier parte del país. El sorteo se transmite en vivo y, al finalizar, se publica la combinación ganadora de números y series.

Premios de la Lotería de Boyacá

El plan de premios de la Lotería de Boyacá es considerado uno de los más atractivos entre las loterías regionales de Colombia. El esquema oficial contempla: